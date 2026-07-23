Nell'ambiente più depresso e scosso da fatti che si protraggono da mesi, due nuovi acquisti stanno portando una ventata d'entusiasmo. Stiamo parlando della Lazio e dei suoi colpi: Danilho Doekhi, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza all'Union Berlino e Alfonso Pedraza, anch'esso svincolato dopo anni al Villarreal.

Le parole di Doekhi

Doekhi ha raccontato di aver accettato, senza tentennamenti, il corteggiamento della Lazio: ". Sono contento di essere qui, questo è un grande club. Il mio obiettivo è quello di mantenere la porta inviolata. E possibilmente di fare anche qualche gol. Abbiamo una buona squadra, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie qualità. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo. Io. E mi aspetto di farlo subito. Ci sono già stati tanti giocatori olandesi che sono passati qui e questo aiuta. Volevo giocare in Bundesliga e ci sono riuscito. Ora sono qui e voglio mostrare tutte le mie qualità".

BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 10: Danilho Doekhi del 1.FC Union Berlin esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Union Berlin e VfL Wolfsburg all'An der Alten Försterei il 10 febbraio 2024 a Berlino, Germania. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

L'olandese classe '98 ha poi espresso un pensiero sulla visita di Bonucci, suo ex compagno di squadra all'Union Berlino, a Formello: "Ho parlato molto con lui, per noi quando eravamo a Berlino era una leggenda. È uno di quelli che mi ha detto che il campionato italiano sarebbe stato adatto per me, è stato un piacere vederlo".

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Le prime impressioni di Pedraza