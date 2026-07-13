Nel mezzo delle continue proteste e manifestazioni contro Lotito, i tifosi della Lazio sono pronti ad accogliere l'arrivo del centrale difensivo olandese Danilho Doekhi. Il difensore, dopo l'esperienza all'Union Berlino in Germania, ha deciso di andare in scadenza per provare una nuova avventura.

Chi è Doekhi?

Il nuovo rinforzo alla corte disi chiama. Il difensore centrale classe '98, abituato alla difesa a 4 e destro di piede, è il sostituto designato di Mario Gila , volato al. La, come noto, non può spendere entro una certa soglia e, per tale ragione, i colpi a parametro zero potrebbero essere un'occasione allettante.

WOLFSBURG, GERMANY - DECEMBER 06: Danilho Doekhi dell'Union Berlin in azione durante la partita di Bundesliga tra VfL Wolfsburg e 1. FC Union Berlin alla Volkswagen Arena il 6 dicembre 2025 a Wolfsburg, Germania. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Doekhi è stato un'occasione di mercato e Fabiani, direttore sportivo della Lazio, lo ha convinto ad accettare la proposta del club capitolino. I biancocelesti potranno, così, accogliere una garanzia del reparto difensivo. Infatti, nelle ultime due stagioni ha giocato 72 partite da titolare su 74 tra tutte le competizioni, numeri che lo hanno reso uno dei giocatori di movimento con più minuti in Bundesliga.

Danilho Doekhi è atterrato a Roma per definire l'accordo con la @OfficialSSLazio pic.twitter.com/CbMOxLCYb4 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2026

Difensore abile in zona gol

In una stagione che si preannuncia essere complicata per l'atmosfera, tutt'altro che positiva, che si respira,dovrà riuscire nell'impresa di riavvicinare la gente laziale allo stadio. Per farlo, ovviamente, dovranno cambiare parecchie situazioni inerenti il presidentema, il campo, potrebbe rappresentare un'opportunità non di poco conto. Per tale ragione, il primo colpo della, salutata la coppia difensiva formata da, è stato. Un difensore d'esperienza con il vizietto del gol. Nell'ultima stagione di Bundesliga ha messo a referto 6 reti e un assist, inclusa un'indimenticabile doppietta ai danni del. Chiaramente, la, con i pochi fondi a disposizione, dovrà fare scelte oculate per provare a sovvertire le basse aspettative.