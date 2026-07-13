La Lazio ha il suo nuovo leader difensivo: Doekhi dovrà sostituire Gila, andato al Milan
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Nel mezzo delle continue proteste e manifestazioni contro Lotito, i tifosi della Lazio sono pronti ad accogliere l'arrivo del centrale difensivo olandese Danilho Doekhi. Il difensore, dopo l'esperienza all'Union Berlino in Germania, ha deciso di andare in scadenza per provare una nuova avventura.
Chi è Doekhi?Il nuovo rinforzo alla corte di Gennaro Gattuso si chiama Doekhi. Il difensore centrale classe '98, abituato alla difesa a 4 e destro di piede, è il sostituto designato di Mario Gila, volato al Milan. La Lazio, come noto, non può spendere entro una certa soglia e, per tale ragione, i colpi a parametro zero potrebbero essere un'occasione allettante.
Doekhi è stato un'occasione di mercato e Fabiani, direttore sportivo della Lazio, lo ha convinto ad accettare la proposta del club capitolino. I biancocelesti potranno, così, accogliere una garanzia del reparto difensivo. Infatti, nelle ultime due stagioni ha giocato 72 partite da titolare su 74 tra tutte le competizioni, numeri che lo hanno reso uno dei giocatori di movimento con più minuti in Bundesliga.
Danilho Doekhi è atterrato a Roma per definire l'accordo con la @OfficialSSLazio pic.twitter.com/CbMOxLCYb4— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2026
Difensore abile in zona golIn una stagione che si preannuncia essere complicata per l'atmosfera, tutt'altro che positiva, che si respira, Gattuso dovrà riuscire nell'impresa di riavvicinare la gente laziale allo stadio. Per farlo, ovviamente, dovranno cambiare parecchie situazioni inerenti il presidente Lotito ma, il campo, potrebbe rappresentare un'opportunità non di poco conto. Per tale ragione, il primo colpo della Lazio, salutata la coppia difensiva formata da Gila e Romagnoli, è stato Doekhi. Un difensore d'esperienza con il vizietto del gol. Nell'ultima stagione di Bundesliga ha messo a referto 6 reti e un assist, inclusa un'indimenticabile doppietta ai danni del Bayern Monaco. Chiaramente, la Lazio, con i pochi fondi a disposizione, dovrà fare scelte oculate per provare a sovvertire le basse aspettative.
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