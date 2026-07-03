Dopo gli anni al Villarreal ed alcuni prestiti tra cui uno in Inghilterra al Leeds United, il calciatore nato nel 1996 giocherà in Serie A
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La Lazio mette a segno un colpo in difesa visto che ha ingaggiato Alfonso Pedraza. Il club romano, infatti, nelle ultime ore ha annunciato in via ufficiale l'arrivo del terzino sinistro spagnolo, arrivato a parametro zero dato che il suo contratto con il Villarreal era scaduto. Il nuovo allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso, ex Milan nonché ex ct della Nazionale Italiana, avrà a disposizione un giocatore con esperienza internazionale.
Alfonso Pedraza nuovo giocatore della Lazio: il comunicato ufficialePedraza ricopre il ruolo di terzino sinistro, ma può essere impiegato anche come esterno di centrocampo. Ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con il Villarreal, club con cui ha esordito tra i professionisti nel mese di aprile del 2015. In seguito, ha giocato in prestito per Lugo, Leeds United ed anche Deportivo Alavés. Nella stagione 18/19 ha giocato al Villarreal mentre in quella seguente è stato ceduto il prestito al Betis Siviglia. Di ritorno dall'Andalusia, ha vestito la maglia del Submarino Amarillo per sei stagioni di fila senza prestiti. Durante questo periodo nella squadra in cui è cresciuto, ha vinto l'Europa League nel 2021. Dopo 235 presenze e tredici gol, Pedraza ha deciso di lasciare il Villarreal.
Per i biancocelesti, che hanno ingaggiato il terzino sinistro nato nel 1996, si tratta di un rinforzo in fase difensiva. Il calciatore era in scadenza di contratto con il Villarreal e la squadra di Roma, quindi, ha avuto modo di prenderlo a parametro zero. Lo spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà alla Lazio fino per tre stagioni, quindi fino alla fine di giugno del 2029. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club allenato da Gattuso:
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