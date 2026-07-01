Ancora prima di cominciare la stagione, la Lazio deve fare i conti con il problemi infortuni. Come riportato dalla stessa società romana, questa mattina Alessio Furlanetto, terzo portiere dei biancocelesti, si è sottoposto ad un intervento a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio, motivo per cui il classe 2002 sarà fuori per diversi mesi. Non certo una bella notizia per il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, a pochi giorni dall'inizio della preparazione per la prossima stagione.

Lazio, Gattuso perde Furlanetto: il portiere operato per un infortunio al ginocchio

Non certo un inizio promettente per la Lazio . A pochi giorni dall'inizio della preparazione in vista del campionato, Gennaroperde subito un giocatore. Si tratta di Alessio. Il portiere biancoceleste, infatti, questa mattina si è sottoposto a un intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e con ogni probabilità starà out minimo per sei mesi. Un infortunio che potrebbe, dunque, spingere la società ad intervenire sul mercato data la quasi certa partenza di Ivan(direzione).

Sulle condizione del 24 enne è intervenuto la società capitolina con un comunicato: "La S.S. Lazio comunica che l’atleta Alessio Furlanetto è stato sottoposto questa mattina, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito con successo dall’équipe del Professor Francesco Franceschi, ha inoltre evidenziato l’assenza di lesioni a carico dei menischi".

ROMA, ITALIA - 27 GENNAIO: Ivan Provedel e Alessio Furlanetto della SS Lazio durante la seduta di allenamento della squadra al Centro Sportivo di Formello, il 27 gennaio 2026 a Roma. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Classe 2002, Furlanetto è cresciuto nelle giovanili biancoceleste. Nel corso della sua carriera il portiere ha vestito anche le maglie della Fermana e del Renate in prestito. Nella scorsa stagione, in seguito all'infortunio di Motta, ha fatto il suo debutto in prima squadra in occasione del derby contro la Roma (perso 2-0), valido per la penultima giornata di campionato, in cui più volte si ero protagonista di splendidi interventi. Il 24 enne è sceso in campo anche nella partita successiva contro il Pisa, vinta 2-1, dove ha salvato la squadra da un possibile raddoppio dei toscani.