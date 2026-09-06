Il dopo derby di Barella e Dimarco: "I campioni dell'Italia siamo noi..."

L'Inter si gode una vittoria pesantissima, ma deve fare i conti con una possibile tegola in vista dell'esordio in Champions League in programma martedì 8 settembre al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Nel giorno successivo al successo per 3-2 contro il Napoli sono infatti arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Federico Dimarco, costretto a lasciare il campo a mezz'ora dal termine della gara per un problema al ginocchio sinistro. L'esterno italiano ieri ha acceso il motorino e ha giocato ad un livello altissimo, rendendosi protagonista con un bellissimo assist sul gol di Lautaro che ha aperto alla rimonta dell'Inter.

Dopo aver disputato un'ora di ottimo livello, Dimarco aveva provato a rientrare sul terreno di gioco con una doppia fasciatura al ginocchio, ma il dolore persistente lo ha obbligato alla sostituzione. Al suo posto è entrato Carlos Augusto.

Inter: Dimarco sarà presente a Madrid nonostante l'infortunio

La buona notizia perè che gli esami non hanno evidenziato nessun problema particolarmente grave, trattandosi infatti di una, anche se resta da capire se Dimarco potrà essere in campo al Santiago Bernabeu., anche perché la stagione è appena cominciata eper i nerazzurri, anche se il giocatore, salvo imprevisti, partirà verso Madrid con il resto della squadra.

MILAN, ITALIA - 05 SETTEMBRE: Federico Dimarco di FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 05 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La decisione definitiva arriverà nella giornata di domani, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. Dimarco, intanto, come riportato da Sky Sport, ha lasciato Appiano Gentile in maniera serena, salutando e scattando anche alcune foto con i tifosi presenti all'esterno del centro sportivo.

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La preoccupazione però non è tanta in casa nerazzurra, dato che sfideranno un Real che arriva all'appuntamento europeo dopo la prima sconfitta stagionale, avendo perso 1-0 contro il Betis. Una partita nella quale la squadra spagnola ha creato diverse occasioni, ma ha pagato gli errori sotto porta, compreso il rigore fallito da Kylian Mbappé nel finale.

Per l'Inter, dunque, il successo in rimonta contro il Napoli ha portato entusiasmo e consapevolezza, ma anche un punto interrogativo importante. Dimarco vuole esserci e il problema non sembra grave, ma soltanto domani si capirà se varrà la pena schierarlo in campo a Madrid.