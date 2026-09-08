L'attaccante francese, Karim Benzema, sarebbe legato Saudi Pro League fino al 2030 rendendo il ritorno in Europa davvero complicato
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Il desiderio c'era, i contatti anche ma, alla fine, tutto si è fermato davanti a una situazione contrattuale troppo difficile da risolvere. Karim Benzema, nonostante la rescissione del contratto con l'Al-Hilal, sarebbe al momento "intrappolato" in Arabia Saudita a causa di una complicata vicenda contrattuale che coinvolge la Saudi Pro League.
Benzema "bloccato" in Arabia SauditaPartiamo dall'inizio. Dopo soli sette mesi dal suo arrivo a Riyad, Karim Benzema ha consensualmente rescisso il proprio contratto con l'Al-Hilal, tuttavia, avendo firmato con la Saudi Pro League fino al 2030 l'attaccante sarebbe al momento "bloccato" nel massimo campionato saudita.
La rescissione del contratto, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, sarebbe legata al mancato tesseramento dell'ex Real Madrid da parte dell'Al-Hilal. La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, forte della grande campagna acquisti estiva che ha portato a Riyad calciatori come Watkins, Martinelli e Summerville, avrebbe comunicato a Benzema che non sarebbe stato tesserato per la Saudi Pro League ma avrebbe potuto giocare l'AFC Champions League. Una scelta che non ha fatto felice il francese e che, di conseguenza, ha portato ad una consensuale rescissione contrattuale.
Il ritorno a casa non concretizzatoDal momento della rescissione, diversi club arabi ed europei hanno mostrato interesse per l'ex Real Madrid, su tutti il club in cui Benzema è calcisticamente cresciuto: il Lione. Nonostante i contatti e l'interesse, però, la trattativa è stata bloccata dalla complicata vicenda contrattuale in Arabia dell'ex Pallone d'Oro. Il direttore sportivo dei Gones, Matthieu Louis-Jean, ha rivelato il retroscena sull'operazione dichiarando: "È vero che quest'estate ci sono stati contatti con Karim tramite un intermediario. Non è stato possibile concretizzare l'affare a causa della sua situazione contrattuale. Karim è un giocatore straordinario, stavamo cercando un attaccante, ma non si è potuto raggiungere un accordo definitivo".
A 38 anni, dunque, Benzema si ritrova ad affrontare una fase complicata della propria carriera in cui il suo futuro, sia in Medio Oriente che in Europa, sarebbe al momento senza una precisa direzione.
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