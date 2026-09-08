L'attaccante francese, Karim Benzema, sarebbe legato Saudi Pro League fino al 2030 rendendo il ritorno in Europa davvero complicato

Antonino Paradino
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Il desiderio c'era, i contatti anche ma, alla fine, tutto si è fermato davanti a una situazione contrattuale troppo difficile da risolvere. Karim Benzema, nonostante la rescissione del contratto con l'Al-Hilal, sarebbe al momento "intrappolato" in Arabia Saudita a causa di una complicata vicenda contrattuale che coinvolge la Saudi Pro League.

Benzema "bloccato" in Arabia Saudita

Partiamo dall'inizio. Dopo soli sette mesi dal suo arrivo a Riyad, Karim Benzema ha consensualmente rescisso il proprio contratto con l'Al-Hilal, tuttavia, avendo firmato con la Saudi Pro League fino al 2030 l'attaccante sarebbe al momento "bloccato" nel massimo campionato saudita.
Karim Benzema, Al-Hilal

Karim Benzema, Al-Hilal
RIYAD, ARABIA SAUDITA - 12 MAGGIO: Karim Benzema dell'Al Hilal corre con la palla insieme a Lisandro Martinez dell'Al Nassr durante la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Hilal all'Al Awwal Park il 12 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

La rescissione del contratto, secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo Marca, sarebbe legata al mancato tesseramento dell'ex Real Madrid da parte dell'Al-Hilal. La squadra allenata da Simone Inzaghi, infatti, forte della grande campagna acquisti estiva che ha portato a Riyad calciatori come Watkins, Martinelli e Summerville, avrebbe comunicato a Benzema che non sarebbe stato tesserato per la Saudi Pro League ma avrebbe potuto giocare l'AFC Champions League. Una scelta che non ha fatto felice il francese e che, di conseguenza, ha portato ad una consensuale rescissione contrattuale.

Il ritorno a casa non concretizzato

Dal momento della rescissione, diversi club arabi ed europei hanno mostrato interesse per l'ex Real Madrid, su tutti il club in cui Benzema è calcisticamente cresciuto: il Lione. Nonostante i contatti e l'interesse, però, la trattativa è stata bloccata dalla complicata vicenda contrattuale in Arabia dell'ex Pallone d'Oro.
Il direttore sportivo dei Gones, Matthieu Louis-Jean, ha rivelato il retroscena sull'operazione dichiarando: "È vero che quest'estate ci sono stati contatti con Karim tramite un intermediario. Non è stato possibile concretizzare l'affare a causa della sua situazione contrattuale. Karim è un giocatore straordinario, stavamo cercando un attaccante, ma non si è potuto raggiungere un accordo definitivo".

A 38 anni, dunque, Benzema si ritrova ad affrontare una fase complicata della propria carriera in cui il suo futuro, sia in Medio Oriente che in Europa, sarebbe al momento senza una precisa direzione.

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