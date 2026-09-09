Un anno fa sarebbe stata presentata come la classica notte nella quale una piccola squadra prova a sopravvivere contro un gigante. Stavolta non funziona più. Bayern-Bodø/Glimt, giovedì 10 settembre alle 21:00, mette di fronte una delle favorite per la Champions e una formazione norvegese che nella passata edizione ha battuto Manchester City, Inter e Atlético Madrid prima di fermarsi agli ottavi. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il Bayern parte naturalmente da un'altra dimensione e possiede anche una tradizione impressionante: ha vinto la prima partita nelle ultime 22 partecipazioni alla Champions. Ma il Bodø/Glimt arriva a Monaco dopo aver trasformato l'eccezione in abitudine. E Jens Petter Hauge lo sa: adesso gli avversari conoscono perfettamente i norvegesi. L'effetto sorpresa è finito. A ridosso del fischio d’inizio puoi dare un’occhiata anche al resto della programmazione sportiva: RAGGIUNGI LA SEZIONE LIVE DI GOLDBET E VERIFICA GLI APPUNTAMENTI PREVISTI, CONSULTA LOTTOMATICA PER SCOPRIRE QUALI EVENTI SONO IN PALINSESTO oppure CERCA SU VINCITÙ LA DIRETTA SPORTIVA CHE VUOI SEGUIRE.

Dove vedere Bayern-Bodø/Glimt: diretta TV e streaming

L’Allianz Arena ospita Bayern-Bodø/Glimt giovedì 10 settembre alle 21:00. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 256, mentre per seguirla in streaming saranno disponibili NOW e Sky Go. La voce della sfida sarà quella di Federico Botti. Chi sceglierà invece la copertura simultanea di Diretta Gol, in programma su Sky Sport Max e Sky Sport 251, seguirà il match di Monaco con il racconto di Dario Massara. Il Bayern ha rallentato, ma Kompany vede già la settima

La stagione bavarese era cominciata quasi senza sbavature: Supercoppa tedesca conquistata e vittoria all'esordio in Bundesliga contro lo Stoccarda. Nell'ultimo turno è però arrivato lo 0-0 con lo Schalke, primo piccolo inceppamento di una squadra che ha costruito abbastanza per vincere senza riuscire a trasformare le occasioni create. Vincent Kompany non ha nascosto quale sia il problema da correggere: contro blocchi bassi e aggressivi il Bayern deve aumentare la velocità della circolazione e sfruttare meglio i momenti nei quali riesce finalmente ad aprire la difesa.

In Champions, però, l'obiettivo va molto oltre la prima giornata. La scorsa stagione il cammino si è interrotto soltanto in semifinale contro il PSG e a Monaco nessuno nasconde la volontà di inseguire la settima Coppa dei Campioni/Champions League della storia del club. C'è anche un numero pronto a cadere: al Bayern manca un solo gol per raggiungere quota 900 nelle competizioni europee, traguardo centrato finora soltanto dal Real Madrid.

Contro il Bodø/Glimt, Kompany dovrebbe evitare esperimenti. Harry Kane rimane il riferimento dell'attacco e intorno all'inglese ci sarà una quantità enorme di qualità. Olise può partire da destra per entrare sul mancino, Luis Díaz attaccherà invece maggiormente l'uomo e Saibari dovrebbe occupare la zona centrale alle spalle del centravanti. Kimmich e Pavlović avranno il compito di governare una partita nella quale il Bayern dovrebbe mantenere a lungo il possesso. Restano da valutare Musiala e Gnabry. Il primo è vicino al pieno recupero dopo alcuni giorni di malattia, mentre sul secondo Kompany non vuole accelerare i tempi dopo il serio problema alla coscia.

OSNABRÜCK, GERMANIA - 2 SETTEMBRE: Tom Bischof del Bayern Monaco segna il secondo gol della sua squadra durante la partita del primo turno della DFB-Pokal 2026/27 tra VfL Osnabrück e FC Bayern München, disputata allo Stadion an der Bremer Brücke il 2 settembre 2026 a Osnabrück, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il Bodø/Glimt non può più presentarsi come una sorpresa

È qui che cambia completamente la prospettiva della partita. La scorsa Champions doveva essere soprattutto un'esperienza. Il Bodø/Glimt ha invece eliminato l'Inter nei playoff, raggiunto gli ottavi e battuto durante il proprio cammino anche Manchester City e Atlético Madrid. La squadra di Kjetil Knutsen ha scoperto di poter fare male anche a club costruiti con risorse incomparabili. E non ha smesso. Il Bodø/Glimt arriva a Monaco dopo aver vinto otto delle ultime dieci partite europee e aver segnato almeno due reti in undici delle ultime dodici. In patria è inoltre in piena corsa al vertice.

Knutsen non vuole vedere una squadra chiusa davanti alla propria area. Lo ha spiegato alla vigilia: contro avversari di questo livello, difendersi soltanto non basta. Il Bodø deve avere il coraggio di giocare. È probabilmente questa la ragione per cui il Bayern lo rispetta molto più di quanto suggeriscano le dimensioni dei due club.

Sul profilo ufficiale del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge ha già avvertito che sarà un inizio estremamente difficile. Arrivato a Monaco, il concetto è diventato ancora più netto: per avere una possibilità, secondo l'ex Milan, ogni giocatore del Bodø/Glimt dovrà disputare la partita della propria vita. La frase racconta bene quanto sia cambiato il club. Un anno fa nessuno sapeva davvero dove potesse arrivare. Adesso Hauge riconosce che quella protezione è sparita: «Ora ci conoscono tutti» Anche le sue condizioni diventano quindi importanti. L'attaccante è entrato e ha segnato nell'ultima partita di campionato, ma poco dopo ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Knutsen deciderà soltanto a ridosso della gara quanto potrà utilizzarlo. Se recupererà, dovrebbe completare l'attacco con Blomberg e Helmersen.

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Dove il Bodø/Glimt può provare a disturbare il Bayern: la chiave tattica del match

La differenza tecnica obbligherà il Bodø/Glimt a giocare una partita quasi perfetta, ma Knutsen difficilmente rinuncerà alla propria identità. Berg sarà fondamentale per uscire dalla prima pressione e trovare velocemente gli esterni prima che il Bayern riesca a ricompattarsi. Kompany proverà invece a schiacciare i norvegesi attraverso il possesso territoriale. Laimer e Davies potranno alzarsi contemporaneamente, mentre Olise e Luis Díaz cercheranno continuamente situazioni di uno contro uno.

In questo scenario Kane non dovrà necessariamente vivere soltanto dentro l'area: i suoi abbassamenti possono liberare lo spazio per gli inserimenti dei trequartisti. Il rischio per il Bayern è concedere campo alle ripartenze. Ed è proprio lì che il Bodø/Glimt ha costruito alcune delle proprie notti europee più incredibili.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 MARZO: Ole Didrik Blomberg del Bodø/Glimt viene contrastato da Morten Hjulmand dello Sporting Clube de Portugal durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Sporting Clube de Portugal e FK Bodø/Glimt, disputata all’Estádio José Alvalade il 17 marzo 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Le probabili formazioni: Kompany con Kane, Knutsen aspetta Hauge

Il 4-2-3-1 del Bayern dovrebbe svilupparsi con Kimmich e Pavlović davanti alla difesa, ma in possesso la struttura sarà molto più offensiva. Davies e Laimer daranno ampiezza, permettendo a Olise e Luis Díaz di cercare maggiormente le zone interne. Saibari può muoversi alle spalle di Kane e attaccare l'area quando l'inglese viene incontro. Proprio la capacità del centravanti di uscire dalla marcatura può obbligare Bjørtuft e Nielsen a scegliere continuamente se seguirlo oppure proteggere la profondità.

Il Bodø/Glimt manterrà invece il proprio 4-3-3, con Berg a dettare tempi e soprattutto a cercare la prima uscita pulita dalla pressione. Fet e Auklend dovranno coprire una quantità enorme di campo, mentre Blomberg avrà il compito di attaccare immediatamente gli spazi lasciati dai terzini bavaresi. Se Hauge sarà utilizzabile dall'inizio, Knutsen conserverà maggiore qualità nell'uno contro uno; in caso contrario Brynhildsen rappresenta la soluzione più prudente.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Saibari, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan; Berg, Fet, Auklend; Blomberg, Helmersen, Hauge. Allenatore: Knutsen.

Bayern-Bodø/Glimt: data, orario e canali