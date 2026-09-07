La nuova Champions League è pronta a partire e, come ogni stagione, arrivano anche i pronostici di Opta. Il modello statistico mette Arsenal e Bayern Monaco davanti a tutti nella corsa al titolo, con i Gunners leggermente favoriti sui tedeschi. Più indietro il Paris Saint-Germain, campione d’Europa nelle ultime due edizioni, che nonostante il recente dominio europeo occupa soltanto il quinto posto nelle probabilità di vittoria. Davanti ai parigini ci sono anche Manchester City e Barcellona. Per quanto riguarda le altre squadre francesi, Lille e Lens partono invece con ambizioni più limitate. Entrambe sono indicate da Opta come possibili candidate ai playoff, con il Lille al 24° posto e il Lens al 25° nella classifica pronosticata della fase campionato. Previsioni che, però, vanno prese con cautela.

Opta snobba il PSG: Arsenal e Bayern davanti a tutti nelle previsioni Champions

Secondo le previsioni di Opta,è la squadra con le maggiori possibilità di vincere la Champions League, con il 20,88%, seguito dal Bayern Monaco al 19,37%. Sul terzo gradino c’è il Manchester City, accreditato del 12,28%, mentre il Barcellona arriva all’8,16%. Soltanto quinto il, fermo al 7,09%, nonostante sia il campione d’Europa in carica per la seconda volta consecutiva. Il modello vede comunque una crescita dei parigini nella fase campionato: il club dovrebbe chiudere al settimo posto, migliorando i piazzamenti ottenuti nelle precedenti due edizioni. Il PSG ha inoltre il 14,40% di possibilità di raggiungere la finale.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, festeggia sollevando il trofeo della Supercoppa UEFA dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salzburg il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Più complicato il percorso delle altre francesi. Il Lille è pronosticato al 24° posto, mentre il Lens al 25°. Entrambe avrebbero quindi poco meno del 50% di possibilità di superare la fase campionato e accedere ai playoff. Numeri che non rappresentano però una sentenza. Le previsioni dello scorso anno, infatti, indicavano una possibile finale tutta inglese tra Liverpool e Arsenal e davano il PSG come terza forza. Opta aveva però centrato i destini delle altre francesi, prevedendo il passaggio del Monaco ai playoff e l’eliminazione del Marsiglia.