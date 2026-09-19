Frosinone-Como inaugura il sabato di Serie A e Cesc Fabregas ha presentato il match in sala stampa. La partita è percepita ad alto tasso di difficoltà. L'ex centrocampista non ha alcuna intenzione di prendere sotto gamba l'impegno ed è convinto delle qualità dei suoi avversari. Il merito va soprattutto al loro allenatore, Alvini.

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Frosinone-Como, Fabregas avverte: "Sarà dura"

Una trasferta insidiosa, molto più di quello che classifica e morale non lascino credere. Alle 15 di domenica 20 settembre, al Benito Stirpe di Frosinone, il Como di Fabregas cerca. I lariani sono ormai una big conclamata del campionato e hanno racimolato 10 punti nelle prime 4 giornate. Meglio di loro hanno fatto soltanto Roma e Inter. Eppure, anche il Frosinone ha iniziato piuttosto bene la sua stagione. Dopo la sconfitta all'esordio con la Juventus, sono arrivati 7 punti e tre partite da imbattuti.affatto dei suoi avversari.

"A Frosinone giocheremo una delle 5 sfide più impegnative della stagione. Basta analizzare il loro stile di gioco. Hanno coraggio e si spingono in avanti. Si vede che si tratta di 11 amici disposti a morire l'uno per l'altro". Alla base di questo calcio propositivo, molto apprezzato dall'allenatore del Como, c'è soprattutto l'idea del proprio tecnico. Verso di lui, Fabregas può rivolgere soltanto parole dolci: "Mi diverte e fa godere guardare le loro partite e il merito è anche di Alvini".

COMO, ITALIA - 14 SETTEMBRE: L'allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, osserva durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Parma Calcio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 14 settembre 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La chiosa della conferenza, poi, spiazza davvero tutti: "Se abbiamo intenzione di vincere, dovremo disputare la miglior prestazione dell'anno". Insomma, non solo gratificazione per il lavoro svolto dal suo collega, ma anche profondo rispetto per una delle neopromosse di questa stagione. Dopo il convincente esordio in Champions League, i comaschi si rituffano in campionato per dimostrare di poter fare ancora meglio dello scorso anno.