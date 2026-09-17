L'Olympique Lione è ancora lontano dai fasti del passato, nonostante l'operato di Paulo Fonseca stia facendo crescere nuovamente il club. La squadra francese è costretta a convivere con difficoltà economico-finanziarie da molti anni ormai e i risultati continuano a mancare. L'ultimo trofeo è datato 2012-13 (Supercoppa di Francia) e per ritrovare l'ultimo accesso alla Champions League bisogna andare indietro fino al 2019-2020. L'allenatore portoghese aveva fatto una piccola impresa (nonostante il complicato filotto di match finali) portando la rosa fino ai playoff del torneo continentale più importante del panorama europeo. Tuttavia, la sconfitta col più dotato Fenerbahçe ha ricacciato i francesi in Europa League, dove ieri hanno vinto per 2-1 contro l'Anderlecht. Un match che passerà alla storia per una statistica particolare, più che per l'effettivo risultato del match.

Poco talento dal settore giovanile per l'Olympique Lione

VIGO, SPAGNA - 12 MARZO: Paulo Fonseca, allenatore dell'Olympique Lione, osserva il campo prima della partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lione, disputata allo stadio Balaídos il 12 marzo 2026 a Vigo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

La squadra di Paulo Fonseca è costretta ad agire dentro paletti finanziari molto stretti, che portano il club a smantellare costantemente la propria squadra. Durante l'estate sono stati ceduti pezzi molto importanti come Malick Fofana (30 milioni) e Alfonso Moreira (30 milioni), oltre che il doloroso termine del prestito di Endrick, fiorito sotto la guida del tecnico portoghese. I dirigenti hanno così lavorato su prestiti (Openda e Athekame) e acquisti a cifre contenute (Duranville 5 milioni, Kamara 4, Nakamura 1, Bidstrup 10).

Un peu de réussite… mais il faut savoir la provoquer ! 😏



Le premier but de Keito sous les couleurs de l’OL ! 🔴🔵 pic.twitter.com/cQAGHDelnI — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2026

In una situazione così critica, che impedisce di operare in maniera adeguata sul mercato, il settore giovanile diventerebbe così vitale per le funzioni di un club. Tuttavia, nel match di Europa League giocato ieri, l'Olympique Lione ha dimostrato di essere carente anche in quell'ambito. Per la prima volta dal, 118 partite dopo, il club francese non ha schierato nemmeno un titolare proveniente dalle proprie giovanili. L'ultimo match in cui è accaduto ciò risale dunque al novembre 2011, in occasione di una sfida di Champions contro. La speranza di Fonseca è che nei prossimi anni possano sbucare ancora dei talenti come Alexandree Corentin Tolisso.