Nella prima giornata di Europa League il NEC di Perr Schuurs arriva a Torino per sfidare la Juventus. Proprio il difensore, ritornato sotto la Mole Antonelliana dopo sette mesi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha caricato l'ambiente in vista del match.

Schuurs sfida la Juventus: "Siamo qua per vincere"

. Dopo 7 mesi dalla risoluzione del contratto con il Torino, il difensore olandese torna in. Il destino ha voluto che il primo match di Europa League del NEC, la sua attuale squadra, sarà nella città che lo ha ospitato per 4 anni. Il difensore - intervistato dai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara - si è detto pronto in vista della sfida, e di essere già entrato in clima derby.

L'olandese ha ammesso di stare bene fisicamente, come dimostrato dal gol segnato dopo solo 3 minuti dal suo rientro in campo. "Il ginocchio ora sta bene. Sono pronto per giocare e sono pronto per questo derby". Il difensore ha sottolineato la gioia per essere di nuovo a Torino, nonostante il periodo difficile vissuto: "Torino è casa mia, sono felicissimo di essere qua. È stato un periodo molto difficile, anche per la mia famiglia".

Il calciatore ha ammesso di aver anche pensato di dire basta. "Ho anche pensato di dire basta con il calcio. Ma dall'altro lato ho sempre avuto fiducia, e non ho mai mollato". Non ha mai mollato, ed ha festeggiato il ritorno con un gol. Un gol dopo più di mille giorni, dopo quello sfortunatissimo Torino-Inter. "Tornare a giocare dopo così tanto tempo e segnare subito è fantastico. Sono felicissimo, mi è sembrato un sogno".

TORINO, ITALIA - 21 OTTOBRE: Perr Schuurs del Torino FC riceve le cure dello staff medico dopo essersi infortunato durante la partita di Serie A TIM tra Torino FC e FC Internazionale allo Stadio Olimpico di Torino, il 21 ottobre 2023 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Ovviamente il calciatore ha anche parlato della sfida contro i bianconeri. "Ci piace attaccare, e abbiamo visto Juventus-Sassuolo per prepararci". L'olandese ha poi aggiunto: "Sappiamo che sarà una gara molto difficile, ma siamo qua per provarci e vogliamo vincere. Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno". Per chiudere, un ultimo pensiero ai suoi ex compagni: "Mi hanno scritto tutti, dai compagni ai fisioterapisti. Sono felicissimo di essere di nuovo qui".