La Juventus è pronta a iniziare un nuovo percorso in Europa League, dopo la mancata qualificazione in Champions League lo scorso anno. All'Allianz Stadium, i bianconeri affronteranno gli olandesi del NEC Nijmegen con l'obiettivo di tornare a essere protagonisti in Europa e costruire un cammino importante nella competizione. A tal proposito, è intervenuto Luciano Spalletti in conferenza stampa affrontando diversi temi: dalla sconfitta con il Sassuolo agli obiettivi collettivi.

Concentrazione: la parola d'ordine di Spalletti

La Juventus si appresta a fare il suo esordio in Europa League in un girone ampiamente alla portata dei bianconeri. Gli uomini di Spalletti affronteranno le seguenti squadre:e per ultima la

In apertura, l'allenatore toscano si è soffermato sul lavoro di Schreuder: "Lo ammiro veramente tanto: è un profilo di livello, ha delle idee che si sposano perfettamente con il calcio moderno. Il suo modo di giocare è riconoscibile, dobbiamo farci trovare pronti non sarà una passeggiata per noi. Non voglio cali di concentrazione, voglio che chiunque scenda in campo dia il meglio di sè. Loro sono abituati a segnare due gol a partita, questo deve essere un campanello d'allarme per noi, hanno tantissimi giocatori di qualità".

REGGIO EMILIA, ITALIA – 13 SETTEMBRE: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, reagisce durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Juventus allo stadio Mapei – Città del Tricolore, il 13 settembre 2026 a Reggio Emilia, Italia.(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Un altro passaggio fondamentale della conferenza dell'ex Napoli è stato la sconfitta nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo. La squadra bianconera ha perso la partita 3-2 grazie ad un gol allo scadere del match dell'ex Adzic:"Abbiamo rivisto la partita e abbiamo capito dove abbiamo sbagliato contro il Sassuolo. Bisogna fare attenzione quando si fanno le cose, i gol presi non sono mai solo colpa del singolo, ma di un'azione collettiva riuscita male. Non possiamo permetterci questi errori ed è proprio per questo motivo che dobbiamo lavorare per limare queste lacune. La partita con il Sassuolo non è stata interpretata male, ma abbiamo commesso errori da non rifare".

Spalletti: "Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere. Già a dieci anni avevo la pressione: andavo a guadagnare due cose per la famiglia dopo scuola. Figuriamoci se mi turba adesso che ho messo molte cose a posto nella mia vita" 👉 https://t.co/V0eCG5C8yu pic.twitter.com/aay59wPIsm — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 16, 2026

L'allenatore bianconero non teme la pressione

Durante il suo intervento, il tecnico toscano ha spiegato come sia necessario imparare a convivere con la pressione quando sei l'allenatore di una grande squadra: "La pressione? Non la temo, fa parte del nostro mestiere specialmente quando alleni la Juventus che è chiamata a lottare per diversi obiettivi durante la stagione.. Non potrebbe mai farmi paura niente adesso che ho messo a posto diverse cose nella mia vita. Ho la facoltà di decidere personalmente quello che posso non posso fare, questo mi rende una persona priva di pressione".

TORINO, ITALIA – 1 SETTEMBRE 2026: Marco Ottolini, Frederic Massara, Nick Woltemade e Giovanni Carnevali posano presso la sede della Continassa il 1° settembre 2026 a Torino, Italia (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Infine un pensiero sull'obiettivo della squadra in Europa League e sul direttore sportivo Carnevali: "Questa è una competizione giocata da gloriose società. Tutti vogliono conquistare questo trofeo, anche noi dobbiamo essere tra quelle, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo le qualità per dire la nostra. Le parole di Carnevali sul mio conto? Fa tantissimo piacere specialmente se dette da un uomo come lui: sicuramente ha esagerato nel farmi i complimenti. Il mio obiettivo è lavorare per il bene della squadra e cercherò di non deludere le aspettative di nessuno, anche quelle del nostro direttore sportivo".