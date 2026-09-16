Un traguardo storico per il Juventus Museum: superati i due milioni di visitatori e accoglienza speciale per il n°2.000.000
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Lo Juventus Museum supera i due milioni di visitatori. Inaugurato il 16 maggio 2012, il museo custodisce oltre un secolo di storia bianconera attraverso trofei, cimeli e tanti oggetti di valore. Nel corso degli anni, la struttura ha accolto tantissimi tifosi e appassionati da tutto il mondo, superando recentemente i due milioni di visitatori. A tal proposito, il n°2.000.000 ha ricevuto un'accoglienza speciale da una grande leggenda del club torinese.
Lo Juventus Museum sfonda il muro dei due milioni di visitatoriAttraverso una nota ufficiale sul proprio sito-web, la Juventus ha comunicato che lo Juventus Museum ha superato quota due milioni di visitatori scrivendo: "Lo Juventus Museum raggiunge e supera un traguardo storico e prestigioso: oltre due milioni di visitatori hanno varcato le sue porte per vivere da vicino la storia bianconera. Uno spazio unico nel suo genere, che custodisce oltre 500 memorabilia, aperto sempre tutto l’anno - escluso il 25 dicembre - e soprattutto disponibile per i tifosi nel giorno gara".
Continuando, il club bianconero ha sottolineato: "Riconosciuto da ICOM (International Council of Museums), vincitore di una stella Michelin nel 2020 e stabilmente posizionato tra i 50 musei più visitati d'Italia, il museo rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione espositiva e avanguardia esperienziale".
Il visitatore n°2.000.000 accolto da MarchisioParticolarmente interessante è stata l'accoglienza del visitatore n°2.000.000 che, oltre a vivere la grande storia della Juventus osservando trofei e oggetti dal grande valore simbolico, è stato accompagnato per tutta la visita da una leggenda del club come Claudio Marchisio. Un'iniziativa importante e decisamente speciale per il tifoso al museo.
Riguardo ciò, la società torinese ha raccontato l'iniziativa terminando il comunicato con: "Un traguardo speciale celebrato anche da un'accoglienza d'eccezione: il visitatore n°2.000.000 è stato infatti accolto da Claudio Marchisio, che lo ha accompagnato personalmente in un tour speciale alla scoperta dei cimeli e delle sale del museo".
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