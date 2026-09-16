Lo Juventus Museum supera i due milioni di visitatori. Inaugurato il 16 maggio 2012, il museo custodisce oltre un secolo di storia bianconera attraverso trofei, cimeli e tanti oggetti di valore. Nel corso degli anni, la struttura ha accolto tantissimi tifosi e appassionati da tutto il mondo, superando recentemente i due milioni di visitatori. A tal proposito, il n°2.000.000 ha ricevuto un'accoglienza speciale da una grande leggenda del club torinese.

Lo Juventus Museum sfonda il muro dei due milioni di visitatori

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito-web, la Juventus ha comunicato che lo Juventus Museum ha superato quota due milioni di visitatori scrivendo: "Lo Juventus Museum raggiunge e supera un traguardo storico e prestigioso:per vivere da vicino la storia bianconera. Uno spazio unico nel suo genere, che custodisce oltre 500 memorabilia, aperto sempre tutto l’anno - escluso il 25 dicembre - e soprattutto disponibile per i tifosi nel giorno gara".

Continuando, il club bianconero ha sottolineato: "Riconosciuto da ICOM (International Council of Museums), vincitore di una stella Michelin nel 2020 e stabilmente posizionato tra i 50 musei più visitati d'Italia, il museo rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione espositiva e avanguardia esperienziale".

Il visitatore n°2.000.000 accolto da Marchisio

Particolarmente interessante è stata l'accoglienza del visitatore n°2.000.000 che, oltre a vivere la grande storia dellaosservando trofei e oggetti dal grande valore simbolico, è stato accompagnato per tutta la visita da una leggenda del club come. Un'iniziativa importante e decisamente speciale per il tifoso al museo.

TORINO, ITALIA - 30 MAGGIO: I trofei della Serie A e della Coppa TIM della Juventus 2017/18 sono esposti nel museo del club all'Allianz Stadium il 30 maggio 2018 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Riguardo ciò, la società torinese ha raccontato l'iniziativa terminando il comunicato con: "Un traguardo speciale celebrato anche da un'accoglienza d'eccezione: il visitatore n°2.000.000 è stato infatti accolto da Claudio Marchisio, che lo ha accompagnato personalmente in un tour speciale alla scoperta dei cimeli e delle sale del museo".