Liam Rosenior festeggia la vittoria del Paris FC sotto il settore dello Strasburgo e scatena una rissa. Poi spiega il motivo del gesto in conferenza stampa.
Pogba is back! Ovazione del pubblico in Paris FC-Monaco al rientro in campo do quattro mesi
Il Paris FC batte 2-1 lo Strasburgo ma al fischio finale la partita continua davanti al settore ospiti. Liam Rosenior, allenatore della squadra di casa ed ex tecnico degli ospiti, si dirige verso i tifosi della sua vecchia squadra ed esulta per la vittoria. Un gesto che accende gli animi e porta a una rissa in campo tra giocatori e componenti dei due staff. Dietro quella celebrazione, però, c’è una tensione che non nasce con il risultato della quinta giornata di Ligue 1. Rosenior ha spiegato dopo la partita di aver reagito agli insulti ricevuti da una parte della tifoseria dello Strasburgo, rivolti anche alla sua famiglia.
Rosenior esulta sotto il settore ospiti e scoppia il caosIl Paris aveva appena chiuso sul 2-1 una partita decisa dalle reti di Ilan Kebbal e Pablo Pagis. Rosenior, invece di limitarsi ai festeggiamenti con la propria squadra, si è avvicinato al settore occupato dai sostenitori dello Strasburgo. La sua esultanza non è passata inosservata. Alcuni giocatori avversari sono intervenuti e in pochi secondi la situazione è degenerata, coinvolgendo calciatori, membri degli staff e addetti alla sicurezza.
Caricamento post Instagram...
Rosenior: “Hanno mancato di rispetto alla mia famiglia”In conferenza stampa l’allenatore del Paris FC ha chiarito il motivo della sua reazione, distinguendo il rapporto con il club da quello con una parte dei suoi ex tifosi: “Una parte del pubblico di Strasburgo ha mancato di rispetto alla mia famiglia. È un club meraviglioso, ma ho esultato in questo modo per mandare un messaggio a chi non ha mai voluto che io avessi successo qui”. Parole che spiegano perché Rosenior abbia scelto proprio il settore ospiti per festeggiare. La sua esultanza non è stata quindi soltanto la reazione alla vittoria, ma una risposta alle contestazioni ricevute durante la partita.
Caricamento post Instagram...
Il Paris FC vince e sale a quota 11 puntiPrima della tensione finale c’era stata una partita importante anche per la classifica. Il successo porta il Paris FC a 11 punti dopo cinque giornate di Ligue 1 e, almeno momentaneamente, al secondo posto insieme al Lione.
Lo Strasburgo lascia invece Parigi senza punti e con una coda polemica che va oltre il risultato. Rosenior ha ritrovato il suo ex club, lo ha battuto e pochi secondi dopo il fischio finale ha trasformato una vittoria di campionato in un nuovo capitolo del rapporto complicato con una parte della sua vecchia tifoseria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA