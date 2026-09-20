Il Paris FC batte 2-1 lo Strasburgo ma al fischio finale la partita continua davanti al settore ospiti. Liam Rosenior, allenatore della squadra di casa ed ex tecnico degli ospiti, si dirige verso i tifosi della sua vecchia squadra ed esulta per la vittoria. Un gesto che accende gli animi e porta a una rissa in campo tra giocatori e componenti dei due staff. Dietro quella celebrazione, però, c’è una tensione che non nasce con il risultato della quinta giornata di Ligue 1. Rosenior ha spiegato dopo la partita di aver reagito agli insulti ricevuti da una parte della tifoseria dello Strasburgo, rivolti anche alla sua famiglia.

Rosenior esulta sotto il settore ospiti e scoppia il caos

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Rosenior: “Hanno mancato di rispetto alla mia famiglia”

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Il Paris FC vince e sale a quota 11 punti

Ilaveva appena chiuso sul 2-1 una partita decisa dalle reti di Rosenior , invece di limitarsi ai festeggiamenti con la propria squadra, si è avvicinato al settore occupato dai sostenitori dello. La sua esultanza non è passata inosservata. Alcuni giocatori avversari sono intervenuti e in pochi secondi la situazione è degenerata, coinvolgendo calciatori, membri degli staff e addetti alla sicurezza.A rendere la scena ancora più particolare è il passato recente dell’allenatore inglese.ha guidato proprio lodal luglio 2024 al gennaio 2026, prima di lasciare il club, prima di lasciare il club per trasferirsi al Chelsea . L’esperienza londinese si è conclusa pochi mesi più tardi, nel luglio 2026,è tornato inper prendere la guida del. Quella contro loè stata quindi la prima sfida d’avversario contro il club che aveva allenato fino a pochi mesi prima, in un clima già carico di tensione per il rapporto con una parte della sua ex tifoseria.In conferenza stampa l’allenatore delha chiarito il motivo della sua reazione, distinguendo il rapporto con il club da quello con una parte dei suoi ex tifosi: “”. Parole che spiegano perchéabbia scelto proprio il settore ospiti per festeggiare. La sua esultanza non è stata quindi soltanto la reazione alla vittoria, ma una risposta alle contestazioni ricevute durante la partita.Il rapporto conresta comunque una parte importante della sua carriera. Sulla panchina delha collezionato 63 partite, con un bilancio di 32 vittorie, 14 pareggi e 17 sconfitte.Prima della tensione finale c’era stata una partita importante anche per la classifica. Il successo porta ila 11 punti dopo cinque giornate die, almeno momentaneamente, al secondo posto insieme al Lione.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 21 APRILE: Liam Rosenior, manager del Chelsea, guarda dopo la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Chelsea all'Amex Stadium il 21 aprile 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Lo Strasburgo lascia invece Parigi senza punti e con una coda polemica che va oltre il risultato. Rosenior ha ritrovato il suo ex club, lo ha battuto e pochi secondi dopo il fischio finale ha trasformato una vittoria di campionato in un nuovo capitolo del rapporto complicato con una parte della sua vecchia tifoseria.