Esordio amaro per De Zerbi sulla panchina del Tottenham, con gli Spurs che vedono sempre più vicino il rischio retrocessione

Antonio Marchese 13 aprile - 11:58

Il Tottenham di Roberto De Zerbi ad oggi sarebbe retrocesso in Championship, o se preferite la Serie B inglese. L'esonero di Igor Tudor, seguito a quello di Thomas Frank, ha aperto alla nuova era di Roberto De Zerbi. L'ex manager del Marsiglia si è rimesso in carreggiata a pochi mesi dall'addio con il club francese. Dopo l'esperienza in Premier League sulla panchina del Brighton, Roberto torna nel massimo campionato inglese ripartendo dal Nord di Londra.

Tottenham: l'era Roberto De Zerbi La situazione in casa Tottenham è drammatica, gli Spurs ormai da settimane lottano per non retrocedere. La gestione Igor Tudor ha complicato i piani della società, che dopo l'ennesimo esonero, hanno deciso di ingaggiare Roberto De Zerbi. Lo stipendio sbandierato dai giornali e dalla stampa (14 milioni all'anno) ha generato diverse polemiche soprattutto tra i tifosi. La prima di De Zerbi non è andata secondo i piani, il Tottenham perde 1-0 in casa del Sunderland e, complice la vittoria del West Ham contro i Wolves, adesso gli Spurs si ritrovano in 18esima posizione a -2 dagli Irons. La situazione è grottesca, perché adesso la squadra di De Zerbi si ritrova a inseguire e a non avere più il destino tra le proprie mani. Ironia della sorte la prossima partita sarà contro il Brighton.

Scenario surreale In caso di retrocessione De Zerbi rimarrà sulla panchina del Tottenham, o almeno questo è l'accordo contrattuale tra l'entourage del manager italiano e il club. Lo scenario è davvero surreale. Forse la sconfitta di Sunderland non era prevista, ma l'esordio amaro di De Zerbi rende la strada ancora più in salita. Il Tottenham ha 30 punti in classifica, due in meno del West Ham e tre in meno di Nottingham Forest e Leeds. I Whites questa sera giocheranno contro il Manchester United. La lotta per non retrocedere. Il calendario del Tottenham non è semplicissimo, ma a prescindere dagli incroci il vero problema è che gli Spurs non riescono più a fare punti.