Il numero 10 non è rimasto in silenzio e ha scelto i social per rispondere con toni duri, denunciando l’eccessiva pressione e difendendo il proprio comportamento

Federico Grimaldi 20 aprile - 11:05

È ancora bufera attorno a Neymar. L’attaccante del Santos è finito al centro delle polemiche dopo la sconfitta per 3-2 contro il Fluminense, a causa di un gesto che ha fatto discutere tifosi e media. Alcuni video lo mostrano mentre lascia il campo toccandosi o coprendosi le orecchie, interpretato da molti come un tentativo di non ascoltare i fischi provenienti dagli spalti. Un episodio che ha acceso le critiche nei suoi confronti e riaperto il dibattito sul suo rapporto con l’ambiente. Il numero 10 non è rimasto in silenzio e ha scelto i social per rispondere con toni duri, denunciando l’eccessiva pressione e difendendo il proprio comportamento.

Neymar attacca: "È triste dover affrontare tutto questo" — Nel suo sfogo, Neymarha respinto con forza le accuse, spiegando che il gesto era stato frainteso. “È arrivato il giorno in cui devo spiegare perché mi sono graffiato l’orecchio. Seriamente, siete troppo duri e andate oltre… È triste dover affrontare tutto questo. Nessun essere umano può sopportarlo”, ha scritto sui social, accompagnando il messaggio con il video incriminato. Parole che testimoniano il momento complicato vissuto dal brasiliano, sempre più nel mirino della critica. La polemica si è ulteriormente accesa quando l’attaccante ha risposto in modo diretto anche a un post di TNT Sports, con toni decisamente più accesi, segno di una tensione crescente.

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Il contesto, del resto, non aiuta: Neymar non sta vivendo una fase brillante della sua stagione e il rapporto con parte della tifoseria appare sempre più fragile. Già nei giorni precedenti, infatti, era stato protagonista di un acceso confronto con alcuni sostenitori dopo un pareggio in Copa Sudamericana. Tra prestazioni altalenanti, pressioni esterne e critiche sempre più frequenti, il futuro dell’ex Barcellona resta avvolto nell’incertezza. E questo nuovo episodio non fa che alimentare un clima già teso attorno alla sua figura.