Il club punta ad ingaggiarlo a dicembre 2026, quando il brasiliano andrà in scadenza con il Santos

Samuele Dello Monaco 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 09:44)

Secondo un'esclusiva lanciata da The Athletic, il futuro di Neymar potrebbe presto tingersi a stelle e strisce. La franchigia della MLS dell'FC Cincinnati ha infatti aperto i canali di comunicazione con l'entourage del fuoriclasse brasiliano, oggi 34enne. L'obiettivo della dirigenza americana è sondare il terreno per un possibile trasferimento alla scadenza del suo attuale contratto con il Santos, prevista per dicembre 2026. Attualmente, queste trattative sono in una fase esplorativa: il club dell'Ohio sta valutando da un lato l'effettivo interesse e le richieste economiche del trequartista, e dall'altro sta portando avanti discussioni interne per soppesare i reali benefici legati all'ingaggio di una stella di tale portata.

L'idea del Cincinnati — Il Cincinnati si considera una piazza ideale per i top player internazionali, potendo vantare una grande solidità finanziaria e infrastrutture moderne. Esiste tuttavia un grosso nodo regolamentare da sciogliere prima di poter accogliere l'ex asso di Barcellona e PSG: la franchigia non possiede al momento slot liberi per i Designated Player (DP), ovvero quelle specifiche caselle a roster destinate ai giocatori il cui stipendio supera il rigoroso tetto salariale imposto dalla MLS.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Attualmente, i tre posti a disposizione sono occupati da Kevin Denkey, Miles Robinson ed Evander, tutti blindati da accordi a lungo termine. Una possibile soluzione per sbloccare l'affare potrebbe presentarsi durante il mercato estivo, qualora si decidesse di sacrificare un profilo come Denkey, che già lo scorso inverno aveva attirato l'attenzione di vari club europei.

Neymar e l'obiettivo Mondiale — Nel frattempo, Neymar rimane focalizzato sul suo impegno in Brasile con il Santos fino alla fine del 2026, ma è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per coronare il suo grande sogno: essere protagonista ai prossimi Mondiali estivi organizzati congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada. Un traguardo che richiede continuità e prestazioni di livello, soprattutto dopo che il CT del Brasile, Carlo Ancelotti, ha scelto di escluderlo dalla lista dei convocati per le amichevoli di marzo.

Le sirene americane non sono una novità assoluta per l'attaccante. Già nel 2025, al momento di chiudere il capitolo saudita con l'Al Hilal, i Chicago Fire avevano intavolato contrattazioni molto serie con i suoi rappresentanti. In quell'occasione, la scelta sentimentale prevalse e il giocatore decise di fare ritorno al Santos, la squadra che lo ha cresciuto. Dal suo rientro in patria, Neymar è stato fondamentale per evitare la retrocessione del club, collezionando 11 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Un rendimento eccellente che prosegue anche in questa annata, dove il tabellino segna già 3 reti e 2 assist in appena 4 partite di campionato.