Carlo Ancelotti, Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, rimarrà al timone della Seleçao ancora a lungo. È pronto, infatti, un rinnovo che lo confermerà come l'allenatore più pagato dai 5 volte Campioni del Mondo

Francesco Lovino Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 19:05)

Carlo Ancelotti è il punto fermo della sua Nazionale. Dopo una carriera trascorsa su tutte le più importanti e prestigiose panchine d'Europa, il tecnico italiano ha sposato la causa di una Nazionale e non sembra intenzionato a fermare sul più bello il suo percorso, anzi. Ben presto, l'ex Milan e Real Madrid dovrebbe annunciare il suo rinnovo di contratto con la Seleçao, percependo uno stipendio in doppia cifra.

Ancelotti resta in America Il prossimo mese Carlo Ancelotti avrà raggiunto il primo anno da allenatore della nazionale brasiliana. Infatti, fu proprio il 12 maggio 2025 che la Federazione verdeoro annunciò di aver trovato un accordo per legarsi all'allenatore emiliano. Appena arrivato al Brasile, Ancelotti ha sottoscritto un contratto che lo avrebbe dovuto trattenere in America fino al Mondiale prossimo, con conseguente separazione consensuale.

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Invece, così non sarà. Mancano ancora due mesi all'inizio della competizione intercontinentale, eppure il futuro del classe 1959 sembra segnato. Ancelotti rimarrà a Rio de Janeiro fino al 2030, stando alle ultime notizie fornite da ESPN Brasile. Resta solo una formalità la firma che si appresta a porre sul nuovo contratto. "Re Carlo" è pronto a legarsi al Brasile fino al giugno 2030. Continuerà a percepire 10 milioni di euro netti all'anno, uno stipendio monstre che ne fa l'allenatore più retribuito della storia della Seleçao.

Italia, arrivederci e grazie — Proprio durante la sosta delle nazionali, tuttavia, un pensiero sulla sua Italia Carlo Ancelotti lo avrà fatto eccome. La terza esclusione consecutiva dal mondiale e la ricerca - disperata - di un nuovo CT oltreché di un presidente della stessa Federazione lo avranno turbato. Alla fine, però, avrà prevalso la progettualità della Nazionale Brasiliana, pronta a riconoscere un aumento di stipendio ai suoi collaboratori tecnici.

Sembra che sia stato lo stesso Ancelotti a porre come condizione del suo rinnovo un incremento di salario per chi lo assiste e fa sì che venga considerato un top indiscusso della panchina. Samir Xaud, presidente della Federazione brasiliana, a fine marzo aveva annunciato: "Ne abbiamo già discusso a fondo, ne abbiamo parlato prima di partire dal Brasile, ci siamo incontrati di persona e abbiamo concordato che al nostro ritorno dalla pausa per le nazionali FIFA avremmo firmato il contratto per un altro periodo".

E l'Italia? Dovrà percorrere altri sentieri, con la pista che porta ad Antonio Conte che sembra scalare posizioni.