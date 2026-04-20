Altro weekend di grande calcio, ricco di risultati, sorprese e indicazioni anche oltre i confini italiani. Uno sguardo particolare va ai tanti azzurri impegnati all’estero, tra chi fatica a trovare spazio e chi, invece, è costretto a fermarsi per infortunio. Federico Chiesa continua a rimanere ai margini con il Liverpool, senza riuscire a ritagliarsi minuti significativi. Situazione diversa ma altrettanto complicata per Guglielmo Vicario, ancora ai box con il Tottenham. Sconfitta invece per Sandro Tonali, nella sfida del suo Newcastle contro il Bournemouth. Non mancano però anche segnali positivi e prestazioni da sottolineare: ecco come è andato il fine settimana degli altri italiani in giro per il mondo.