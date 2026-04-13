Un'esclusione ancora non sicura per O' Ney, con il CT del Brasile che valuterà la sua convocazione ai Mondiali in base alla forma fisica del giocatore.

Antonino Paradino 13 aprile - 21:23

Da quando Carlo Ancelotti ha assunto la guida della Nazionale brasiliana, Neymar è stato escluso da tutte le convocazioni. L’argomento è chiaramente motivo di dibattito tra i tifosi brasiliani, visto che i Mondiali sono alle porte e si sta parlando del miglior marcatore nella storia della Seleção con 79 gol. Nonostante l'esclusione clamorosa e le preoccupazioni sul futuro di Neymar in verdeoro, ci ha pensato lo stesso Carlo Ancelotti a calmare le acque, aprendo alla possibile convocazione di O’ Ney al Mondiale se dovesse recuperare la forma fisica nei due mesi rimanenti.

Le parole di Carlo Ancelotti su Neymar — Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è uscito allo scoperto sulla questione Neymar e ai microfoni de L’Équipe ha dichiarato: "Neymar è in grado di tornare al 100%. È sotto osservazione da parte della Federazione calcistica brasiliana e da parte mia ha ancora due mesi di tempo per dimostrare di avere le carte in regola per giocare ai prossimi Mondiali".

Il CT ha poi aggiornato sulle condizioni dell’ex stella di Barcellona e PSG: "Dopo l’infortunio al ginocchio di dicembre, Neymar si è ripreso bene. Sta segnando. Deve continuare su questa strada e migliorare la sua condizione fisica. È sulla buona strada, migliora partita dopo partita. Si è fermato ad allenarsi. I suoi movimenti con la palla sono molto migliorati e probabilmente migliorerà ulteriormente. Farlo giocare per tutti i 90 minuti è rischioso, vedremo se ce la farà e lavoreremo affinché possa giocare martedì".

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Ancelotti sulle convocazioni ai prossimi Mondiali — Nonostante le parole rassicuranti nei confronti di Neymar, Carlo Ancelotti ha voluto comunque chiarire la sua posizione in merito alle convocazioni per i prossimi campionati mondiali, affermando che alla competizione andranno coloro che saranno fisicamente pronti. Proprio su questo aspetto ha dichiarato: "L’ho già detto più volte ed è molto chiaro: convocherò i giocatori che sono fisicamente pronti".