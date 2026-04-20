Endrick, brasiliano diciannovenne del Lione, ieri ha risposto presente alle sollecitazioni del suo allenatore, Fonseca. Da ragazzo maturo, ha confermato la solidità del rapporto con il tecnico e segnato la rete che ha sbloccato il mach col PSG.

Francesco Lovino Redattore 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 09:57)

Endrick sa come si fa. Il brasiliano, classe 2006, ieri sera è stato il protagonista della vittoria con il suo Lione sul PSG. 79 minuti in campo, partendo chiaramente titolare, sono stati più che sufficienti per mettere lo zampino nella rete dello 0-1. Pochi minuti dopo, il raddoppio nasce da una sua iniziativa personale. Insomma, una prestazione autorevole, a conferma della maturità del ragazzo, pungolato da Fonseca di recente.

Endrick, che segnale a Fonseca — Aspettava che il suo talento sbocciasse e che si prendesse maggiori responsabilità, Paulo Fonseca. Detto, fatto. Il tecnico ha trovato un'ottima strada per far emergere il meglio dal suo giocatore migliore. Endrick, in campo, ha dato dimostrazione che può fare la differenza ad alti livelli nel campionato francese, sfidando - e battendo - la difesa del Paris Saint-Germain.

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Un gol, un assist, ma anche tre tiri totali, tre falli subiti, due passaggi chiave, cinque contrasti a terra vinti su sette totali. Questi sono solamente alcuni dei suoi dati racimolati nel corso di una gara di qualità, ma anche di corsa e sostanza. Tutto ciò che chiedeva Paulo Fonseca a chi sta per diventare papà essendo poco più che maggiorenne.

Nonostante sembrassero esserci delle crepe, dunque, nel rapporto tra Endrick e Fonseca; le cose paiono andare diversamente. Stando a quanto riportato dallo stesso ex Real Madrid, infatti, nel post-partita della gara col PSG: "Non ci sono problemi con l'allenatore. Non voglio restare arrabbiato con lui. Abbiamo parlato. Devo dare la migliore risposta in campo". Il Lione ora è quarto in classifica, appaiato al Lilla terzo con 54 punti raccolti. La candidatura seria a un piazzamento Champions passa inevitabilmente dal successo di prestigio di ieri sera.

Al termine della precedente giornata, Paulo Fonseca era stato interpellato sulle sue affermazioni riguardanti Endrick e l'ex Milan non pareva affatto risentito della sua scelta: "Come allenatore, devo trovare strategie per ottenere reazioni dai giocatori ed è quello che ho fatto". Una richiesta eseguita alla perfezione da Endrick.