Il ticinese Mauro Lustrinelli, con il suo Thun, si giocherà il primo match point per il titolo sabato 25 aprile contro il Lugano

Lorenzo Maria Napolitano 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 01:25)

In una terra animata da ricchi, nel calcio sono i "poveri" a fare la storia. In Svizzera infatti il modesto e neopromosso Thun, con prepotenza, si sta prendendo il proprio posto nella mappa del calcio elvetico. Considerato dagli esperti la principale indiziata per la retrocessione ad inizio stagione, con la penultima rosa per valore nella Super League (15 milioni di euro), la squadra allenata da Mauro Lustrinelli è ad un passo da uno storico titolo.

L'allenatore di Bellinzona, dopo aver sconfitto 3-1 Stephan Lichtsteiner ed il suo Basilea, guarda tutti dall'alto ed il divario dalle "contendenti" è impressionante: +14 sul San Gallo, addirittura 17 punti in più del Lugano terzo in classifica. Con sole cinque giornate al termine del campionato svizzero, bastano soltanto due punti al Thun per laurearsi matematicamente campione. Il primo match point per il Thun è sabato 25 aprile, proprio contro il Lugano. Sarà una giornata particolare per la squadra ticinese, che vantava come miglior posizionamento in classifica un secondo posto nella stagione 2004/2005, proprio con Lustrinelli in campo ad affannare i difensori. Lui che di mestiere faceva l'attaccante.

Titolo da underdog e altre imprese storiche: Thun come Leicester e Kaiserslautern — Sfogliando gli archivi bisogna risalire al 1998 per leggere dell'impresa di una neopromossa che strappa il titolo: è il Kaiserslautern che, a causa di un particolare allineamento di pianeti, lo vinse nello stesso anno dell'Obilic in Jugoslavia, anch'essa da squadra neopromossa. Seppur partendo dalla massima serie, anche il Leicester era considerato tra le squadre meno attrezzate della Premier League nel campionato 2015/2016. Eppure, sotto la guida di Massimo Ranieri, è riuscito a cucirsi sul petto il primo titolo della sua storia. L'ultima squadra in Europa a riuscire a mettere le mani sul titolo nazionale da novellina è il Vitebsk, squadra bielorussa di lega minore. In Italia, invece, nessuno è mai stato in grado di compiere qualcosa di così grande: l'impresa è stata solo sfiorata dal Lanerossi Vicenza nel 1978, piazzata al secondo posto alle spalle della Juventus.

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Gli eroi della stagione del Thun — La squadra di Lustrinelli si caratterizza per un gioco dinamico e propositivo, non a caso è la squadra ad aver segnato più gol in campionato (72). Nello scacchiere del tecnico ticinese sono pedine fondamentali il portiere Niklas Steffen, il terzino Dominik Franke uscito dalle giovanili del Red Bull Lipsia, oltre allo spagnolo Genís Montolio ed il capitano Marco Bürki. Tra gli uomini più prolifici della rosa (13 g/a) c'è Kastriot Imeri, attore - non protagonista - della partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 tra Svizzera e Italia, di cui i più ricordano il rigore sbagliato da Jorginho. Non è una squadra giovanissima (25 anni l'età media), infatti le sue gesta non saranno raccontate attraverso la fiducia in un progetto ambizioso e futuribile, ma soltanto con occhi pieni di gioia e un cuore gonfio di gratitudine.