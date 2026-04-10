Paulo Fonseca ha criticato il livello delle prestazioni dell'ultimo periodo di Endrick, che intanto annuncia sui social l'arrivo di un bebè

Giammarco Probo 10 aprile - 17:25

A soli 19 anni, Endrick ha annunciato sui social che presto diventerà papà. Il talento brasiliano sta indubbiamente bruciando le tappe nella vita, dopo essersi anche sposato a soli 18 anni. Tuttavia, il rendimento in campo continua a non essere allo stesso piano delle aspettative che avevano accompagnato il suo trasferimento al Real Madrid.

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida casalinga contro il FC Lorient, un messaggio forte e chiaro è arrivato proprio dal tecnico dell’Olympique Lione, Paulo Fonseca. Dopo un ottimo impatto iniziale, il rendimento del brasiliano è progressivamente calato, e l'ex allenatore del Milan lo ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti.

Le dichiarazioni di Fonseca su Endrick — LE PAROLE DEL TECNICO SUL BRASILIANO -"Non sono contento di come sta giocando. Mi ha detto che era un po' stanco per il viaggio, ma ha la responsabilità di giocare meglio, conoscendo soprattutto il suo enorme talento. Non sono qui per criticare i giocatori. Ma mi aspetto di più da lui. Ha il dovere di fare di più. Abbiamo bisogno del suo talento".

Dopo un impatto iniziale molto positivo nelle prime settimane successive al suo arrivo dal Real Madrid, Endrick ha progressivamente perso centralità, restando a digiuno di gol per diverse gare consecutive. Nonostante i numeri complessivi restino di rilievo, il suo rendimento è diventato via via più altalenante, con l’attaccante che non trova la via del gol da otto partite di Ligue 1.

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Il giudizio su Alfonso Moreira e la critica ad Endrick — LE DICHIARAZIONI SU ALFONSO MOREIRA -"Attualmente ci affidiamo ad Alfonso Moreira, che un anno fa giocava nella terza divisione portoghese e che sta dimostrando il suo valore. Se lui sta dimostrando ciò , anche gli altri devono fare lo stesso. Endrick deve essere più coinvolto. Non ha cercato di inserirsi negli spazi tra le linee quando la palla veniva giocata. So quanto può dare, è fortissimo e deve fare di più".

Ancora in piena lotta per un posto in Champions League, l’OL si augura che il giovane talento brasiliano possa ritrovare la migliore condizione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali, anche alla luce di un futuro al Real Madrid che, al momento, resta tutt’altro che definito. Chissà che la notizia dell'arrivo di un bebè non possa ridargli la giusta carica.