L'ex campione ha vestito le maglie anche di Barcellona, Real Madrid e Brescia sotto la guida di Lucescu.

Federico Iezzi Collaboratore 20 aprile - 15:48

La Romania ha scelto l'uomo che guiderà la Nazionale dopo la tragica scomparsa di Mircea Lucescu. Si tratta di un'altra leggenda del calcio rumeno: Gheorghe Hagi, ex calciatore soprannominato il Maradona dei Carpazi. Obiettivo? La qualificazione ai prossimi Europei, che si terranno nel 2028.

Dopo Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi è il nuovo ct della Romania — Una leggenda del calcio rumeno sostituita da una altra grande personalità. Dopo i due anni della gestione del compianto Lucescu e la mancata qualificazione della Romania al Mondiale di questa estate, la federazione locale ha scelto il nuovo allenatore della nazionale. L'uomo che dovrà raccogliere l'eredità di Lucescu è stato il più forte giocatore rumeno di sempre: stiamo parlando di Gheorghe Hagi, non a caso soprannominato il Maradona dei Carpazi. Hagi, che ha giocato anche con Real Madrid, Galatasaray e Barcellona, è stato soprattutto la stella della più forte squadra rumena, la Steaua Bucarest, con cui ha vinto tre campionati, tre coppe nazionali e una Supercoppa Uefa. Hagi giocò anche nel Brescia per due anni e sotto la guida tecnica proprio di Lucescu.

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Obiettivo Euro 2028 — Curiosamente, questa è la seconda esperienza di Hagi sulla panchina della sua nazionale. La prima, infatti, risale al 2001 e durò cinque mesi. Si interruppe perchè il CT non riuscì a portare la squadra ai Mondiali del 2002. L'obiettivo della Romania, con il suo nuovo allenatore, è quello di qualificarsi agli europei del 2028. Hagi, a riguardo, si è detto ambizioso: "Non sono più il giovane di 25 anni fa, sono migliorato, soprattutto a livello di esperienza. E' una grande sfida, sono qui per portare la Romania dove desidera: io sono nato per vincere".

Nella conferenza di presentazione, inoltre, Hagi ha speso alcune parole di elogio per il connazionale Chivu, che allena l'Inter. "Gli faccio i complimenti. Sta ottenendo dei risultati a livello top. Ed è facile parlare, ma riuscire è difficile", ha detto.