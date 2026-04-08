L'ex Barcellona e Galatasaray ha voluto omaggiare quello che per lui, non è stato soltanto un allenatore...

Federico Grimaldi 8 aprile - 14:58

Il calcio romeno si ferma, in silenzio, per salutare Mircea Lucescu. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficile da colmare non solo per ciò che ha rappresentato in panchina, ma per l’eredità umana che ha saputo costruire nel tempo. Tra le voci più toccate c’è quella di Gheorghe Hagi, che a Digi24 ha raccontato il dolore di un legame che andava oltre il calcio. "Solo ora riesco a trovare le parole, sono sotto shock", ha confessato. Per Hagi, Lucescu non è stato soltanto un maestro, ma una guida, una presenza costante nei momenti chiave della sua vita, dentro e fuori dal campo.

"Mi ha insegnato tutto": il ricordo di Hagi al maestro Lucescu — Nel suo ricordo, Hagi ha tracciato il profilo di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile: "Per me era come un padre. È stato fondamentale nella mia vita, mi ha aiutato nei momenti difficili. Non era solo un grande allenatore, ma una persona speciale". Parole che raccontano il lato più umano di Lucescu, figura storica del calcio europeo, capace di costruire squadre vincenti e di valorizzare intere generazioni di talenti. Considerato un vero maestro di calcio, Lucescu si distingueva per la sua visione, la cura dei dettagli e una dedizione totale al lavoro, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento per giocatori e colleghi.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

"Mi ha insegnato tantissimo, era un maestro, quasi un professore. Gli devo molto", ha aggiunto Hagi. Il ricordo si è fatto ancora più intenso con un aneddoto che fotografa la sua passione viscerale: "Mi disse: ‘Se non superiamo le qualificazioni, potrei ammalarmi e morire’". Una frase che racconta meglio di ogni altra il legame profondo di Lucescu con il calcio, vissuto non solo come professione, ma come ragione di vita. Un’eredità che oggi resta viva nei suoi allievi e nella storia del calcio romeno.