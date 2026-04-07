Mircea Lucescu, trasferito nel reparto di Terapia Intensiva domenica 5 aprile, è morto martedì 7. Tutti i rumeni e gli amanti di questo sport si riuniscono nel dolore della sua scomparsa

Francesco Lovino Redattore 7 aprile - 20:46

Fino al 29 marzo Mircea Lucescu ha provato a lavorare continuamente per la sua Romania. L'allenatore tra pochissimi mesi avrebbe compiuto 81 anni e vede finire con una lunga sofferenza una carriera iniziata negli anni '80. Purtroppo, le sue condizioni di salute nell'ultimo periodo si erano aggravate e le speranze che riuscisse a salvarsi erano ridotte al lumicino. Tristezza enorme in tutto il mondo del calcio per un grande uomo di sport che ci lascia.

Addio a Mircea Lucescu Un infarto che lo ha colpito aveva spinto i medici a non esitare. Mircea Lucescu era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Le aritmie e un continuo peggioramento delle sue condizioni inducevano l'equipe a valutare per lui il coma farmacologico. Familiari e tifosi si sono stretti negli ultimi tempi attorno all'ex allenatore della Dynamo Kiev. A dire il vero, si sapeva che stesse combattendo da un po' contro la degenerazione costante del suo quadro clinico.

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Dunque il 29 marzo durante una riunione tecnica si è fermato, prima di cominciare l'allenamento della Romania. Il 2 aprile è stato ufficialmente sollevato dall'incarico di CT per ragioni legate alla sua salute. Il 3 aprile, appunto, l'infarto cardiaco e un ricovero d'urgenza. Domenica 5 aprile, infine, il trasferimento nell'Unità di Anestesia e Terapia Intensiva.

Speranze finite — Mircea Lucescu non sembrava poter essere aiutato da dispositivo ECMO, né tantomeno che si potesse ricorrere ad un trapianto di cuore. Un'ablazione, date le condizioni critiche in cui versava, non era più percorribile. L'Ospedale d'Emergenza Universitario di Bucarest (SUUB) aveva svelato nelle ultime ore che con una TAC fossero emersi focolai di tromboembolia polmonare. Da pochissimi istanti, invece, è arrivato il triste annuncio.

Intorno alle 20.30 di martedì 7 aprile, dunque, se ne va chi in Italia si distinse sulle panchine di Pisa, Brescia e Inter, squadre che gli sono rimaste accanto più che mai in questi giorni, senza successo. Guidando la nazionale rumena a 80 anni e 240 giorni era diventato il Commissario Tecnico più anziano di sempre. Tutti i rumeni oggi ne piangono la scomparsa.