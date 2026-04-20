Un’ipotesi che, pur restando tale, ha immediatamente alimentato il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Che ora sognano un clamoroso colpo di mercato

Federico Grimaldi 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 14:04)

Parole che accendono il mercato quelle di Fernando Hierro, intervenuto come ospite del programma “From Cairo” su ON Sport. L’ex difensore del Real Madrid ha aperto uno scenario suggestivo parlando del futuro di Salah, sempre più al centro delle voci di mercato in vista dell' addio al Liverpool. “Mi piacerebbe molto vederlo al Real Madrid, nel calcio tutto è possibile”, ha dichiarato Hierro, sottolineando come il talento dell’egiziano lo renda un profilo appetibile per qualsiasi top club europeo. Un’ipotesi che, pur restando tale, ha immediatamente alimentato il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Che ora sognano un clamoroso colpo di mercato.

Hierro stuzzica il mercato: "Salah al Real Madrid? Nel calcio tutto è possibile" — Nel corso dell’intervista a ON Sport, Fernando Hierro ha elogiato senza riserve le qualità di Salah, indicandolo come uno dei profili più completi del panorama mondiale. “È un giocatore straordinario sotto ogni punto di vista”, ha spiegato, evidenziando il suo impatto decisivo con la maglia del Liverpool. “Nessuno può negare ciò che ha fatto e i successi che ha raggiunto”, ha aggiunto, sottolineando la continuità di rendimento dell’egiziano. Hierro ha poi aperto alla possibilità di vederlo protagonista anche nella Liga: “Immaginarlo nel campionato spagnolo, che sia al Real Madrid o al Barcellona, darebbe un’enorme spinta alla competizione”.

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Un passaggio che ha inevitabilmente riportato l’attenzione sul Real Madrid, club con cui l’ex difensore ha scritto pagine importanti della sua carriera. Secondo Hierro, Salah rappresenta il prototipo del fuoriclasse moderno: “Non è solo un grande giocatore, è un fenomeno che fa la differenza ovunque vada”. Infine, la chiusura che ha acceso la fantasia dei tifosi: “Perché non vederlo un giorno al Real Madrid? Nel calcio tutto è possibile”. Un’ipotesi che, al momento, resta solo suggestione, ma che conferma come il nome di Salah continui a dominare le dinamiche del mercato internazionale. E alla finestra rimane un'ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A.