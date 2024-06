Al Nassr, Hierro vola da Cristiano Ronaldo: è il nuovo direttore sportivo

Il 56enne spagnolo è stato ufficializzato come nuovo ds della squadra dove attualmente gioca il cinque volte Pallone d'Oro...

Fernando Hierro, arrivato in Messico al Chivas de Guadalajara nell'ottobre del 2022, un anno e sette mesi dopo il direttore sportivo spagnolo ha lasciato le Chivas rayadas ed è stato appena presentato nella stessa posizione, ma con l' Al Nassr del campionato saudita, dove gioca nientemeno che Cristiano Ronaldo.

Hierro , che ha guidato il Chivas a un quarto di finale, una semifinale e una finale di Liga MX, ha firmato e si è presentato con uno dei club arabi che hanno investito di più negli ultimi tempi, portando in Arabia giocatori come Sadio Mané , Marcelo Brozovic , Anderson Talisca , CR7, tra gli altri.

L' Al Nassr ha annunciato Hierro attraverso i propri social network, pubblicando anche un video in cui l'ex difensore del Real Madrid ha parlato delle sue prime impressioni nel suo nuovo incarico con uno dei team di Riad: "Salve, sono Fernando Hierro. Sono molto contento e felice di unirmi a questo progetto. Volevo salutare i tifosi dell'Al Nassr, ci vedremo e continueremo a lavorare insieme. Un abbraccio a tutti", ha detto Hierro.

La squadra di Hierro e Cristiano Ronaldo è arrivata seconda in Saudi Pro League 14 punti dietro l'Al Hilal, contro cui ha perso anche la King Cup nel derby e, inoltre, l'Al Nassr non ha conquistato nemmeno la AFC Champions League. Fernando riuscirà a far cambiare il vento?