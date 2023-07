Portogallo, ecco Brozo in ritiro: adesso può cominciare la stagione dell’Al Nassr

Il blocco del mercato Al Nassr non riguarda Marcelo Brozovic, che è giunto a destinazione e che ha ormai dato il via, con la sua presenza in ritiro, alla sua nuova avventura saudita in Portogallo.

Dalla nebbiolina del gennaio 2015 in cui aveva messo piede per la prima volta ad Appiano Gentile con la maglia dell'Inter alla canicola portoghese del luglio 2023, quando fa davvero effetto vedere Marcelo Brozovic per la prima volta in ritiro con un'altra maglia.

Nella stessa estate dell'addio ad Handanovic

Pochi minuti dopo l'ufficializzazione dell'addio allo storico portiere Samir Handanovic, l'Inter incassa le prime immagini social di Brozovic in maglia Al Nassr nel ritiro portoghese del club saudita.

Guardate un pò chi c'è: così, in maniera assolutamente serena, e per nulla scossa dai fulmini della Fifa per il mancato pagamento di alcuni bonus al Leicester per Musa, l'Al Nassr ha accolto il suo nuovo metronomo croato.