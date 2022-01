Fani Stipkovic confessa: la sua relazione con Hierro e i progetti per il matrimonio

La giornalista e conduttrice croata, all'uscita di un ristorante di Madrid, ha evidenziato il momento felice che vive da un punto di vista sentimentale.

Fernando Hierro vive giorni felici in ambito sentimentale grazie a Fani Stipkovic, giornalista croata di 39 anni con la quale lo si vede spesso in alcuni dei ristoranti più in vista della capitale. Ma nonostante l'ex calciatore del Real Madrid abbia voluto rimanere fedele alla sua tradizione di vivere tutto con la massima discrezione, la croata ha scelto di rispondere alle domande di un giornalista di Europa Press quando entrambi hanno lasciato una sala da pranzo insieme a diversi amici. La Stipkovic ha anche osato confessare quando ha incontrato Hierro: "Ci siamo conosciuti molto tempo fa". Inoltre, conosce già i figli del suo compagno, Álvaro e Claudia, e non lesina buone parole per Fernando: "Una persona dal cuore grande e un essere umano incredibile. Lo adoro. Sono innamorata della Spagna, amo la Spagna, gli spagnoli...Vivo qui da molto tempo. Grazie mille per avermi ricevuto così bene qui in Spagna", ha detto Stipkovic, che non esclude un futuro matrimonio con Hierro.