Cristiano Ronaldo, rigori fatali nel derby di Riyadh: la King Cup all’Al Hilal

L'Al Hilal vince ai rigori, dopo una sfida infinita, la King Cup nel derby di Riyadh contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Non basta una rete di Mitrovic dopo 9' alla squadra che ha dominato la Saudi Pro League per prendersi anche la King Cup. La Coppa del Re dei campioni, ossia la coppa nazionale in Arabia Saudita la vince l'Al Hilal nel derby ma solo ai rigori e in inferiorità numerica per tutti i supplementari. Nella ripresa, infatti, l'Al Nassr resta in dieci uomini per il rosso ad Ospina. Nel finale dei regolamentari, però, l'Al Hilal resta addirittura in 9. Prima Al Bulahyi viene espulso per doppio giallo. Arriva, poi, dopo il pari dell'Al Nassr targato Ayman Yahya anche la seconda ammonizione per l'ex Napoli e Chelsea Koulibaly che lascia la squadra campione d'Arabia in inferiorità numerica ai supplementari (9 vs 10). Solo i tiri dagli undici metri con doppio brivido premiano Mitrovic e i suoi compagni.