L’ha notata a 16 anni e l’ha sposata oggi, due anni dopo: le nozze di Sadio Manè…

Manè ha pubblicato un tweet di lui e della sua sposa sul suo profilo Twitter oggi martedi 9 gennaio. Nella didascalia ha scritto "الحمد لله", che si traduce in "Grazie a Dio". Le foto del matrimonio mostrano Aisha che indossa un intricato abito aderente in pizzo, con maniche lunghe e un velo di seta.

Si chiama Aisha Tamba la moglie diciottenne di Sadio Manè, originaria di Casamance, la città che confina con Bambali, la città natale senegalese di Manè. È figlia di un architetto e, secondo quanto riferito, è esperta di Corano. È all'ultimo anno di college in un'università privata a Mbao. La sua intera educazione è stata finanziata dall'attaccante dell'Al Nassr, che l'ha vista per la prima volta quando aveva 16 anni. Alcuni organi di stampa senegalesi come Sene News affermano che è molto timida e riservata, e molti non sanno molto di lei. Parla anche la lingua mandingo, con cui Manè ha familiarità.

Quando la ragazza aveva 16 anni, Sadio non si è avvicinato formalmente a lei perché era minorenne, ma ha fatto sapere a suo zio le sue intenzioni. Quindi, la coppia non si è "frequentata", piuttosto si è trattato di un corteggiamento fatto dal giocatore nei confronti della famiglia coinvolta di Aisha. Suo zio, che era amico di famiglia, ha garantito che la relazione si sarebbe trasformata in matrimonio quando lei avesse raggiunto la maggiore età. Si sono sposati con una cerimonia privata a Dakar, alla quale erano presenti solo alcuni amici e familiari. Un matrimonio a sorpresa, con Mané che ha tenuto tutto segreto. Lo stesso Mané e la Nazionale senegalese giocheranno la prima partita della coppa d'Africa il 15 gennaio contro il Gambia. La seconda partita sarà contro il Camerun e l'ultima partita della fase a gironi sarà contro la Guinea. I senegalesi sono i campioni in carica del torneo, vinto per la prima volta nel 2021.