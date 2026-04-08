Salah in estate lascerà il club, ed il Liverpool studia il colpo per continuare ad essere competitivo in Inghilterra e in Europa

Daniele Cirafici 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 18:54)

Beier, il possibile sostituto di Salah al Liverpool si sta mettendo in evidenza in Bundesliga grazie alle sue prestazioni e alla sua capacità di giocare sia da punta centrale sia partendo dall’esterno, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il club inglese.

Beier: il sostituto di Salah al Liverpool valutato 40 milioni — Secondo diverse indiscrezioni di mercato, il cartellino di Maximilian Beier potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro, una cifra che riflette la crescita costante del giocatore nelle ultime stagioni e il valore che è riuscito a costruirsi in Bundesliga grazie alle sue prestazioni. L’attaccante tedesco si è infatti messo in evidenza per continuità, capacità di attaccare la profondità e una buona duttilità offensiva, qualità che lo rendono un profilo particolarmente interessante per diversi club europei.

L’Hoffenheim, dal canto suo, non avrebbe particolare fretta di privarsi del giocatore. Il contratto dell’attaccante è ancora lungo e il club tedesco considera Beier uno degli elementi più promettenti della propria rosa. Proprio per questo motivo la società potrebbe permettersi di mantenere una posizione piuttosto rigida nelle eventuali trattative.

Tuttavia, come spesso accade nel mercato internazionale, molto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare nelle prossime finestre di trasferimento. Davanti a una proposta economicamente importante, l’Hoffenheim potrebbe comunque sedersi al tavolo delle trattative e valutare una possibile cessione, soprattutto se il giocatore dovesse manifestare interesse per un salto in un campionato ancora più competitivo.

Non solo Liverpool sulle sue tracce — Il Liverpool non sarebbe comunque l'unica squadra interessata al giocatore. Le prestazioni di Baier hanno attirato l'attenzione anche di altri club europei, pronti a inserirsi nella corsa se dovesse aprirsi davvero una trattativa. Molto dipenderà anche dal futuro di Salah: se l'egiziano dovesse lasciare Anfield, i Reds potrebbero accelerare per trovare un nuovo riferimento offensivo capace di raccogliere la sua eredità.