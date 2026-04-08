La squadra allenata da Arne Slot giocherà l'andata dei quarti di finale fuori casa e proverà ad espugnare il Parco dei Principi

Jacopo del Monaco 8 aprile 2026 (modifica il 8 aprile 2026 | 14:52)

Manca sempre meno alla grande sfida di questa sera che metterà di fronte il Psg ed il Liverpool. Le due grandi squadre del calcio europeo, infatti, si affronteranno in occasione dell'andata dei quarti di finale della Champions League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Parco dei Principi. Solitamente, i Campioni d'Inghilterra possono contare su Anfield come fattore in più per portare a casa la vittoria, che si tratti di una partita a livello nazionale o internazionale. Aspettando il fischio d'inizio della partita di stasera, quindi, vediamo insieme il rendimento europeo dei Reds nelle gare disputate fuori casa.

Psg-Liverpool, il rendimento europeo dei Reds quando giocano in trasferta — Nel corso della league phase di quest'edizione della massima competizione europea, il Liverpool ha giocato la prima partita in trasferta in Turchia, per la precisione in casa del Galatasaray. In quell'occasione, la squadra allenata da Arne Slot ha preso di misura avendo preso gol da Victor Osimhen, il quale ha segnato dagli undici metri. Nel match seguente, invece, ha giocato in casa dell'Eintracht Francoforte e, dopo l'iniziale svantaggio firmato Kristensen, il Liverpool ha segnato ben cinque reti realizzate da Ekitiké, van Dijk, Konaté, Gakpo e Szoboszlai. Nella trasferta successiva ha perso 1-4 in Olanda contro il PSV che, di recente, ha vinto il campionato.

Dopo il poker subito dalla squadra olandese, i Reds hanno giocato due partite fuori casa e, in entrambe le occasioni, hanno conquistato la vittoria. La prima, quella contro l'Inter presso lo Stadio Giuseppe Meazza, è terminata 0-1 grazie al rigore di Szoboszlai nonostante la decisione dell'arbitro abbia suscitato molti dubbi. L'altra vittoria esterna, invece, è uno 0-3 in Francia contro l'Olympique Marsiglia con reti del poco sopra menzionato calciatore ungherese, e di Gakpo e l'autogol del portiere dell'OMRulli. All'andata degli ottavi di finale, i Reds hanno giocato nuovamente in casa del Galatasaray e, anche in questo caso, hanno perso 1-0 ma stavolta con rete di Lemina. Al ritorno, però, gli inglesi hanno vinto 4-0. In totale, quindi, il Liverpool ha ottenuto tre vittorie ed altrettante sconfitte in trasferta con sei gol segnati e sette subiti.

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Quando il Liverpool gioca al Parco dei Principi: le statistiche — Per la quarta volta nella sua storia, la squadra inglese giocherà una partita in ambito internazionale contro il Paris Saint-Germain. La prima sfida in Francia tra le due squadre risale all'andata della semifinale di Coppa delle Coppe 1996/1997. In quell'occasione, i parigini hanno vinto 3-0 grazie alle reti di Leonardo, Benoît Cauet e Jerome Leroy. Il secondo match a Parigi risale alla fase a gironi della stagione 2018/2019 ed il Psg ha vinto 2-1 con reti di Neymar e Bernat. Nella scorsa edizione della massima competizione europea, i due club si sono incontrati agli ottavi di finale ed il Liverpool ha vinto grazie al gol di Harvey Elliott.