Dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Sturridge e Milner, i francesi accorciano con Meunier e pareggiano con Mbappè, poi decide il brasiliano

Mattia Celio Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 21:32)

Domani sera al Parco dei Principi va in scena un big match tutto da vivere. I campioni in carica del PSG ospitano il Liverpool di Arne Slot. La squadra di Luis Enrique arriva alla sfida dopo avere avuto la meglio su Monaco e Chelsea, mentre i Reds hanno eliminato il Galatasaray dopo aver ribaltato lo 0-1 con un dominante 4-0 all'Anfield. Il ritorno si disputerà martedì 14 aprile. Fischio di inizio alle 21.

PSG-Liverpool, il primo passo verso il titolo dei Reds: Firmino decide la sfida dell'Anfield (2018) — Quando PSG-Liverpool scendono in campo lo spettacolo è garantito. Due club di alto prestigio come parigini e Reds sanno come regalare grande calcio. E allora andiamo a rivivere le emozioni della sfida tra i due club nella stagione 2018-19. La competizione parte con il botto, ovvero con la sfida dell'Anfield che vede contrapposte, appunto, il Liverpool di Jurgen Klopp ed il PSG di Thomas Tuchel.

Entrambi i due club si schierano con un tridente offensivo: da una parte Sturridge-Salah-Mané, dall'altra Cavani-Mbappé-Neymar. Lo spettacolo è garantito. Nei primi minuti di gioco è il tridente dei Reds ed essere più pericoloso andando vicino al vantaggio in almeno tre occasioni. Quello parigini fa più fatica ad entrare in partita. Con gli avversari in bambola, i padroni di casa colpiscono al 30' con Sturridge che porta in vantaggio il Liverpool con un colpo di testa su cross di Robertson.

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Neanche 6' dopo i londinesi raddoppiano, questa volta su rigore commesso da Bernat e trasformato di potenza da Milner. Solo in quel momento i parigini si fanno vivi dalle parti di Allison e immediatamente trovano la via della rete con Meunier. Un emozionante primo tempo si chiude sul 2-1 per i Reds. Nella ripresa la squadra di Klopp sfiora la terza rete con Sturridge che da due passi grazia Areola. Al 72' il tecnico tedesco manda in campo Firmino proprio al posto dell'inglese.

All'83', però, Mbappè gela l'Anfield segnando la rete del 2-2. Salah si fa portare via palla, catto centrale di Neymar, rimpallo favorevole al francese e Alisson battuto da distanza ravvicinata. Ma non è finita. Il Liverpool continua ad attaccare a testa bassa, rischiando il contropiede, e gli sforzi vengono premiati proprio da Firmino in pieno recupero. Al 92', infatti, il brasiliano tira una rasoiata di destro che si infila all'angolino dove Areola non può nulla. Lo stadio torna a fare festa. La partita termina con la vittoria dei Reds che dunque conquistano i primi 3 punti della Champions League. O meglio, mettono il primo mattone per il trionfo di 9 mesi più tardi a Madrid.