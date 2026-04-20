Ligue 1, svolta storica: tutte le partite della 31ª giornata in streaming gratis

Importante decisione che riguarda il campionato francese, fruibile gratuitamente per intero nel prossimo turno

Carmine Panarella 20 aprile - 15:22

La Ligue 1 compie un passo senza precedenti nella sua storia recente. Per la prima volta, infatti, tutte le partite della 31ª giornata saranno trasmesse gratuitamente sulla piattaforma Ligue 1+. Basterà una semplice registrazione al sito per accedere ai contenuti, anche se l’offerta sarà valida esclusivamente sul territorio francese.

Una decisione forte, che rappresenta una vera e propria strategia di rilancio: l’obiettivo è chiaro, ovvero attrarre nuovi utenti e convertirli in abbonati paganti a partire dalla prossima stagione. Un’operazione di marketing aggressiva, pensata per aumentare la visibilità del campionato e rafforzare la sostenibilità economica del sistema.

Un’intera giornata in chiaro: dal PSG al big match Marsiglia-Nizza — Tutte e nove le partite della giornata saranno visibili gratuitamente. Tra queste spicca la trasferta del PSG sul campo dell’Angers, una gara fondamentale per i parigini che vogliono avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo e che non vogliono perdere ulteriore terreno dopo la sorprendente sconfitta casalinga con il Lione.

Il programma si aprirà venerdì sera con Stade Brestois-Lens, mentre la chiusura sarà affidata al derby del sud tra Olympique Marsiglia e Nizza, una sfida che promette spettacolo e che sarà anche il palcoscenico per nuove innovazioni tecnologiche. Un intero turno di sport francese alla portata di tutti per avere sempre più visibilità e consensi in un panorama europeo dove la Premier League la fa da padrona.

L’obiettivo: raddoppiare gli abbonati entro il 2029 — La mossa della Ligue 1 non è casuale. A febbraio, Ligue 1+ ha annunciato di aver superato il milione di abbonati, un risultato importante ma non ancora sufficiente. Per rendere il progetto sostenibile e garantire entrate adeguate ai club, sarà necessario arrivare a quota due milioni entro la stagione 2028-2029.

Attualmente, infatti, i ricavi televisivi della Ligue 1 restano inferiori rispetto agli altri top campionati europei, con meno di 170 milioni di euro complessivi, una cifra lontana dagli standard di Premier League, Liga, Bundesliga e Serie A. Da qui la necessità di investire in visibilità e accessibilità, per ricevere dapprima più attenzione e poi più consensi.

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Innovazioni tecnologiche per migliorare l’esperienza — La 31ª giornata sarà anche un banco di prova per nuove soluzioni tecnologiche. Come spiegato da Jérôme Cazadieu, direttore marketing editoriale di LFP Media, l’idea è quella di offrire un’esperienza sempre più immersiva e più coinvolgente per tutti.

Nel big match tra Marsiglia e Nizza verranno introdotte Spider Cam, telecamere wireless a bordo campo, riprese nei tunnel degli spogliatoi e persino microfoni sui giocatori durante il riscaldamento. Inoltre, sarà testato nuovamente il sistema audio dell’arbitro per rendere più trasparenti le decisioni del VAR.

Una strategia per il futuro del calcio francese — Questa iniziativa rappresenta molto più di una semplice promozione temporanea. È un tentativo concreto di avvicinare i tifosi al prodotto Ligue 1, aumentando l’engagement e creando una base solida per il futuro. L’idea è semplice: offrire gratuitamente uno spettacolo di qualità per convincere il pubblico a restare. Se la risposta sarà positiva, la Ligue 1 potrebbe aver trovato la chiave per colmare il gap economico con gli altri grandi campionati europei.

Per il momento resta un dato certo: per la prima volta nella storia, l’intera giornata della massima divisione francese sarà visibile senza abbonamento. Un esperimento ambizioso che potrebbe segnare un punto di svolta nel modo di distribuire il calcio in Europa e che potrebbe tracciare una nuova linea guida da seguire anche per le altre organizzazioni.