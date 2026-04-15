Una stagione amara per il Liverpool, che non è riuscito a ripetere neanche lontanamente quanto fatto lo scorso anno. E l'avventura di Arne Slot potrebbe esser così giunta all'epilogo

Antonio Marchese 15 aprile - 14:44

Il Liverpool in due partite contro il Paris Saint-Germain ha subito quattro gol senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Ad Anfield RoadArne Slot si aspettava forse un altro epilogo, ma il PSG di Luis Enrique ha regalato altre due gioie ai tifosi parigini. Il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé dopo aver sbagliato un gol clamoroso da due passi, si fa perdonare con gli interessi e con una doppietta spedisce il PSG dritto sul treno che viaggia senza fermarsi in direzione semifinale.

Il Liverpool di Arne Slot fuori dalla Champions Nel dopo gara il manager del Liverpool, Arne Slot, dinnanzi alle telecamere e ai microfoni della UEFA ha commentato la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions League: "Abbiamo dato tutto, davvero. La partita è stata esattamente come ce l’aspettavamo: intensa, aperta, con tante possibilità per segnare. Ma non siamo riusciti a concretizzare, ed è questo che ci è mancato. La settimana scorsa siamo stati anche fortunati a non prendere più gol. Stavolta abbiamo creato tanto, ma non è bastato. I ragazzi sono stati straordinari, così come i tifosi. Speravo davvero riuscissimo a segnare, perché poi la partita avrebbe potuto prendere un’altra direzione".

Adesso i tifosi fanno il nome di un altro manager Arne Slot ha spiegato anche le scelte di formazioni e i cambi durante il corso della partita: "Avevo diverse opzioni offensive e ho deciso di partire con due punte. Isak sapevamo non fosse al meglio e poteva garantire circa 45 minuti. Ho preferito schierarlo dall’inizio per evitare di utilizzarlo nei supplementari, se ci fossimo arrivati. Sapevamo che la partita non si sarebbe decisa nei primi 45 minuti, avevamo un piano preciso anche per la ripresa e per eventuali sviluppi dopo un nostro gol". Il Liverpool esce dalla Champions League lasciando ai tifosi la sensazione amara di non avere mai avuto tante possibilità di giocarsela alla pari contro il PSG, nonostante un campagna acquisti estiva faraonica. E adesso Arne Slot rischia la panchina. A fine stagione una parte di tifosi ha già invocato Andoni Iraola.