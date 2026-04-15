Ritorno al passato: Dante verso la panchina del Bayern Monaco U23

Una panchina che pesa, che però potrebbe essere la giusta scuola in vista di una crescita passo dopo passo

Michele Massa 15 aprile - 13:21

Il futuro di Dante potrebbe tingersi nuovamente di bavarese, ma questa volta in una veste completamente diversa. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, il difensore brasiliano classe 1983 è il principale candidato per diventare il nuovo allenatore della squadra U23 del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione.

Dante guarda al futuro, l'indiscrezione dalla Germania che fa tanto rumore — Al momento non c’è ancora nulla di firmato, ma l’ipotesi prende sempre più quota. Dante, attualmente in forza all’OGC Nice, è infatti totalmente concentrato sul finale di stagione, con il club francese impegnato nella delicata lotta per la salvezza. Proprio per questo motivo, il brasiliano alle varie domande ha deciso di non dare risposta, soffermandosi sulle "questioni di campo" che attualmente hanno priorità massima.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Proprio al termine di questa annata, il difensore dovrebbe dire addio al calcio giocato all’età di 42 anni, per poi iniziare ufficialmente la sua carriera da allenatore. Un passaggio naturale per un giocatore di grande esperienza internazionale, che in passato ha già vestito la maglia del Bayern Monaco, vincendo anche importanti trofei.

Il possibile ritorno a Monaco rappresenterebbe quindi una nuova fase della sua carriera, questa volta in panchina, con l’obiettivo di crescere giovani talenti e muovere i primi passi nel mondo della gestione tecnica. Resta da capire quando arriverà l’eventuale firma, ma tutto lascia pensare che Dante sia pronto ad aprire un nuovo capitolo, ancora una volta legato a uno dei club più importanti d’Europa e che più gli ha dato nella sua gloriosa carriera.

Un'esperienza che potrebbe formare il brasiliano per una carriera che poi potrebbe portarlo a sedersi sulla panchina che oggi è occupata da Vincent Kompany. Per ora però sono solamente rumors, ma davanti c'è ancora tanto tempo da sfruttare per apprendere e capire le dinamiche di un ruolo che oggi giorno è sempre più complesso.