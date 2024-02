Nizza ko nel derby, l’espulso Dante si scusa con i tifosi: Minamino fa vedere il sangue…

Il Monaco adesso è sempre terzo, ma ad un solo punto dal Nizza secondo in classifica in Ligue 1. Potenza del derby della Costa Azzurra vinto dai monegaschi all'Allianz Riviera.

Sul 2-1 per il Monaco, è stato espulso il capitano del Nizza, il difensore 40enne Dante che poi su Instagram si è scusato con i tifosi: “Sono rimasto toccato dalla mia espulsione che trovo dura ma state certi che è in questi momenti che darò prova di carattere e resilienza per tornare ancora più forte e determinato”.