L'attaccante brasiliano ha criticato l'arbitraggio di Clément Turpin al termine della partita di Champions League contro l'Atletico Madrid parlando di "rapina". Un reazione avuta anche da Neymar alcuni anni prima e poi sanzionata

Mattia Celio Redattore 15 aprile - 13:05

Il Barcellona ha vinto 2-1 contro l'Atletico Madrid ma il successo si è rivelato inutile dopo lo 0-2 dello Spotify Camp Nou. I blaugrana sono dunque fuori dalla Champions League, ma dietro l'eliminazione c'è anche l'arbitraggio non pervenuto di Turpin. Il direttore di gara francese è finito nel mirino dei giocatori catalani dopo il fischio finale soprattutto di Raphinha che non si è risparmiato a parlare di "rapina". Motivo per cui il brasiliano potrebbe rischiare la sanzione anche perché c'è un precedente su questo episodio.

Barcellona, Raphinha durissimo con Turpin: il brasiliano rischia ora la sanzione dall'UEFA — Non si placano proprio le polemiche in casa Barcellona. L'eliminazione dalla Champions League è stata un durissimo colpo per Lamine Yamal e compagni ma ancora di più per "colpa" di Clément Turpin. Per i blaugrana più di qualche decisione dell'arbitro francese ha pesantemente influito sulle sorti della partita tanto che la squadra di Hansi Flick si è pesantemente scagliata contro l'arbitro. Primo tra tutti Raphinha.

Il brasiliano, come ricordiamo, non ha potuto giocare per infortunio, ma ha rilasciato un'intervista ad un media brasiliano, definendo letteralmente la partita una "rapina". Come infatti il numero 11 dei catalani ha dichiarato: "È stata una partita rubata, l'arbitraggio è stato pessimo. Le decisioni prese sono state incredibili. L'Atletico Madrid ha commesso innumerevoli falli e non ha ricevuto un solo cartellino giallo. Voglio capire la paura che hanno nel vedere il Barcellona passare il turno".

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Una reazione che potrebbe costare al giocatore del Barcellona una sanzione da parte della UEFA. L'articolo 11 del suo Codice Disciplinare, relativo ai "Principi Generali di Condotta", stabilisce infatti che "qualsiasi condotta offensiva o che violi gli standard basilari di decoro" o condotta "che screditi lo sport del calcio, e la UEFA in particolare" costituirà motivo di sanzione. Il brasiliano rischia dunque almeno 3 giornate di squalifica che, nel caso, verranno scontate nella prossima stagione di Champions League.

Questo è particolarmente rilevante considerando che esiste un precedente per un caso simile. È successo, guarda caso, all'ex giocatore del Barça e connazionale Neymar. Il classe '92 fu squalificato per tre giornate per un post su Instagram in cui criticava l'arbitro della partita Paris Saint-Germain-Manchester United del 2019: "Hanno messo quattro persone che non capiscono di calcio". Diceva il post. Per questo la UEFA aveva imposto una squalifica di tre giornate, anche se poi il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) l'ha ridotta a due.