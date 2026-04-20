Il Barca di Hansi Flick è primo in classifica. Con 79 punti, nove di distacco dal Real Madrid , e con Villareal e Atletico ben più lontane, il 29esimo campionato dei blaugrana sembra ormai cosa fatta. A Barcellona, infatti, si inizia a parlare di festeggiamenti. Questi, tradizionalmente, con decine di migliaia di tifosi festanti che si riuniscono sulla Rambla, il famosissimo viale della città catalana, frequentatissimo da turisti e cittadini. Punto focale dei festeggiamenti, è da sempre, un luogo preciso e iconico di questa strada: la Font de Canaletes. Quest'anno, però, c'è un problema: i lavori in corso.

'assessore, inoltre, ha fatto sapere che il Comune sta collaborando con la società per trovare uno spazio alternativo per questa grande festa: "Stiamo lavorando sulla questione e ovviamente dovremo parlare con la società per trovare un'alternativa. La decisione finale spetterà alle forze dell'ordine". Secondo RAC1 una delle possibili soluzioni, forse la più quotata, sarebbe quella di utilizzare Placa de Catalunya che è molto vicina alla fontana e che è stata usata molte volte in passato come luogo di raduno dei tifosi blaugrana. Nel frattempo, però, il Barca dovrà occuparsi di vincere il campionato.