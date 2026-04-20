Quando mancano ormai tre giornate alla fine della Liga, il Barcellona è primo a 79 punti e si avvia a vincere il suo 29esimo campionato. Ovviamente, si inizia a parlare di festeggiamenti. Ma c'è un problema: i lavori sulla Rambla che, quasi sicuramente, costringeranno il club a spostare la tradizionale festa per la vittoria.
Barcellona
I lavori in corso sulla Rambla cambiano i piani del Barcellona: dove la festa scudetto?
Il Barcellona verso la vittoria della Liga—
Il Barca di Hansi Flickè primo in classifica. Con 79 punti, nove di distacco dal Real Madrid, e con Villareal e Atleticoben più lontane, il 29esimo campionato dei blaugrana sembra ormai cosa fatta. A Barcellona, infatti, si inizia a parlare di festeggiamenti. Questi, tradizionalmente, con decine di migliaia di tifosi festanti che si riuniscono sulla Rambla, il famosissimo viale della città catalana, frequentatissimo da turisti e cittadini. Punto focale dei festeggiamenti, è da sempre, un luogo preciso e iconico di questa strada: la Font de Canaletes. Quest'anno, però, c'è un problema: i lavori in corso.
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Lavori in corso sulla Rambla. E il Barca dove festeggia il campionato?—
La situazione l'ha spiegata ai microfoni di RAC1, l'assessore allo sport del comune di Barcellona, David Escudé. I lavori di ristrutturazione della zona, voluti dal comune, stanno interessando proprio la fontana de Canaletes e l'area circostante. Quella zona, quindi, non potrà essere la sede dei festeggiamenti.
'assessore, inoltre, ha fatto sapere che il Comune sta collaborando con la società per trovare uno spazio alternativo per questa grande festa: "Stiamo lavorando sulla questione e ovviamente dovremo parlare con la società per trovare un'alternativa. La decisione finale spetterà alle forze dell'ordine". Secondo RAC1 una delle possibili soluzioni, forse la più quotata, sarebbe quella di utilizzare Placa de Catalunya che è molto vicina alla fontana e che è stata usata molte volte in passato come luogo di raduno dei tifosi blaugrana. Nel frattempo, però, il Barca dovrà occuparsi di vincere il campionato.
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