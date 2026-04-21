Continua il momento tremendo degli Spurs, che sempre di più rischiano di non farcela

Federico Iezzi Collaboratore 21 aprile - 11:14

La situazione si fa, di settimana in settimana, sempre più complessa: il Tottenham, da qualche settimana, allenato da Roberto de Zerbi, rischia seriamente la retrocessione in Championship. L'ultima volta che accadde fu il 1977 e sarebbe clamoroso dato che questa è la stessa squadra che ha vinto la scorsa Europa League.

Tottenham: la retrocessione è sempre più vicina — Se lo 0-0 tra il Crystal Palace e il West Ham ha condannato alla retrocessione il Wolverhampton, ultimo con appena 17 punti conquistati, la prossima indiziata per un clamoroso ritorno in Championship è proprio il Tottenham. La squadra di De Zerbi è 18esima e finora ha conquistato solamente 31 punti. Ad inchiodarla nella sua attuale, e rischiosissima posizione, è stato il pareggio di sabato contro il Brighton: gli Spurs stavano per vincere, ma Georgino Rutter ha segnato il gol del 2-2 in pieno recupero. La squadra londinese non vince una partita da quattro mesi ed è in una crisi profonda.

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Il calendario e quanti punti servono per la salvezza degli Spurs — Alla fine della Premier League mancano cinque giornate e gli Spurs sono di pochi punti, appena due, dietro al West Ham. Anche gli Hammers rischiano di andare nel campionato cadetto, mentre il destino del Burnely (19esimo a 20 punti) appare ormai chiaro. Ma quanti punti servono al tecnico italiano per salvare gli Spurs? La risposta è semplice e anche decisamente complicata: quindici da fare nelle ultime cinque partite. Una impresa che appare a dir poco disperata data la difficoltà del Tottenham nel vincere i match.

Ma vediamo il calendario che attende Udogie, Vicario e compagni. La prossima partita, potrebbe essere più facile: si gioca al Molineux contro i Wolves, appena retrocessi. La 35esima giornata, invece, vedrà gli Spurs in trasferta contro il ben più ostico Aston Villa di Unay Emery. Il match seguente si gioca in casa, contro il Leeds. Le ultime due partite, invece, sono contro avversari decisamente molto difficili: il Chelsea e l'Everton.