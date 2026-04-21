Cosa cambia nel campionato inglese dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend

Filippo Montoli 21 aprile - 11:02

Lunedì sera si è conclusa la 33esima giornata di Premier League che ha riaperto la classifica in quasi tutte le sue parti. Con la vittoria nello scontro diretto sull'Arsenal, il City ha ufficialmente dato nuova vita alla lotta per il titolo. Tutto aperto anche per la qualificazione alle prossime Europa e Conference League, mentre nella zona bassa della classifica sembra che la lotta sarà tra Tottenham e West Ham. In attesa del turno infrasettimanale, ecco come cambia la situazione in Premier League.

Premier League riaperta con la vittoria del City sull'Arsenal — Tutti gli occhi erano puntati sullo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal questo weekend e le emozioni non sono mancate. La squadra di Guardiola ha meritato la vittoria per 2-1 grazie ai gol di Cherki (dopo uno slalom stupendo tra la difesa Gunners) e del solito Haaland. Nel mezzo il pareggio di Havertz su un grave errore di Donnarumma, pochi secondi dopo il vantaggio. Con questo esito, il City va a tre punti dalla vetta ma con una partita in meno. Ci attende un testa a testa finale entusiasmante.

La zona Champions invece è di fatto sigillata. I tre posti dovrebbero essere di Manchester United, Aston Villa e Liverpool. A cambiare potrebbero essere solo le posizioni finali delle tre squadre. I Red Devils hanno vinto 0-1 contro il Chelsea, i Villans 4-3 con il Sunderland in una partita folle e i Reds 1-2 il derby con l'Everton.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

La lotta per Europa e Conference League — Apertissima invece la lotta per le coppe europee minori. Dal Chelsea sesto al Newcastle quattordicesimo ci sono solo sei punti. I Blues, come visto, sono usciti sconfitti nel big match con lo United, rimanendo a quota 48. Con gli stessi punti ci sono il Brentford, che non è andato oltre lo 0-0 con il Fulham, e il Bournemouth, che ha vinto 1-2 a Newcastle. A 47 invece sono appaiate Brighton (2-2 con il Tottenham) e Sunderland (sconfitta, come visto).

A 46 si trova l'Everton, dopo il derby perso al 99esimo per il gol di Van Dijk. A 45 e in dodicesima posizione il Fulham, mentre a 43 ma con una partita in meno il Crystal Palace (0-0 con il West Ham). Infine il Newcastle a 42, che arrivando da tre sconfitte consecutive sta scivolando sempre più giù in classifica, rendendo sempre più difficile la qualificazione europea.

La lotta salvezza e le squadre praticamente retrocesse — Prima della zona rossa della classifica, si incontra il Leeds a quota 39 punti, che seppur non matematicamente può sperare in una salvezza tranquilla avendo otto lunghezze di vantaggio sulla terzultima. La vittoria per 3-0 con il Wolverhampton è stata fondamentale. Segue il Nottingham Forest a 36, che in Europa League sta andando alla grande. Anche nel suo caso, il successo sul Burnley per 4-1 ha dato un po' di tranquillità.

La situazione cambia dalla diciassettesima posizione. Il West Ham non ha sfruttato l'ennesima non vittoria del Tottenham ed è uscita a reti inviolate nel monday night con il Palace. Gli Hammers rimangono così a solo due lunghezze dalla zona retrocessione, aperta proprio dagli Spurs con 31 punti. L'arrivo di De Zerbi al momento non ha portato alla svolta tanto attesa. Chiudono al classifica Burnley e Wolverhampton, di fatto spacciate. I primi sono a 20 punti, mentre i secondi a soli 17.