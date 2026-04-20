Un'altra giornata del campionato inglese giunge a termine e sconvolge i tifosi britannici: i Citizens si avvicinano ai Gunners, gli Spurs sempre di più a rischio retrocessione

Antonio Marchese 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 10:02)

L'Angolo della Premier League torna puntuale come tutti i Lunedì per narrarvi il campionato più bello e affascinante del mondo. La giornata numero 33 capovolge il campionato, il Manchester City vince all'Etihad Stadium lo scontro diretto contro l'Arsenal per 2-1. Adesso il City si porta a -3 dai Gunners, ma i Citizens hanno una da recuperare e in caso di vittoria andranno primi in classifica per la classifica avulsa. Il Tottenham non riesce a vincere contro il Brighton e prende solo un punto in casa, gli Spurs avanzano solo di un punto in classifica e adesso la classifica si complica. Leeds e Nottingham Forest scappano. Il West Ham sarà di scena questa sera a Selhurst Park contro il Crystal Palace.

Il City ha il destino nelle proprie mani, Arsenal sconfitta e Premier League a rischio All'Etihad Stadium il Manchester City di Pep Guardiola batte 2-1 l'Arsenal di Mikel Arteta nella partita più importante di questa Premier League. Il City avanza in classifica e sale a quota 67, a meno tre punti dai londinesi. Il City ha ancora un partita da recuperare contro il Crystal Palace e in caso di pari punti sarebbe primo per la classifica avulsa. Adesso l'Arsenal non ha più il destino tra le proprie mani. A Manchester i Gunners vanno sotto per il gol capolavoro di Rayan Cherki, l'ex Lione apre le danze.

Palla al centro e pareggio di Kai Havertz su errore incredibile di Gigio Donnarumma che ritarda il rinvio, palla che sbatte contro l'attaccante tedesco dell'Arsenal. Partita in equilibrio, di nuovo. Nella ripresa Eberechi Eze sfiora il gol che forse avrebbe deciso la Premier League, ma la palla sbatte sul palo interno. Al minuto 65 il solito Erling Haaland fa a spallate con Gabriel, e gonfia la rete. Stadio pazzo di gioia, Guardiola esulta. Il City è avanti. L'ago della bilancia si sposta ancora. Sette minuti di recupero sono un mini tempo supplementare, quanto basta all'Arsenal per acciuffare il pareggio che vale un campionato. Trossard mette in mezzo, Havertz di testa da due passi mette appena alto sopra la traversa. Arteta si inginocchia, incredulo, disperato. Finisce così. Il Manchester City vince 2-1 e adesso è favorito per la vittoria della Premier League. Incredibile.

Tottenham ad un passo dal baratro Il Tottenham di Roberto De Zerbi incappa in un'altra giornata drammatica, gli Spurs subiscono la rete del pareggio (2-2) all'ultima azione, al minuto 95. Georginio Rutter punisce la squadra del North London all'ultima occasione utile, lo stadio cala nel silenzio e adesso la situazione per la squadra di De Zerbi è drammatica. Il Leeds vince 3-0 in casa contro i Wolves, il Nottingham Forest demolisce il Burnley per 4-1 con tripletta da libro cuore di Morgan Gibbs-White. La classifica adesso recita: Leeds 39 punti, Nottingham Forest 36, West Ham 32 e Tottenham 31. Il West Ham questa sera giocherà a Selhurst Park contro il Crystal Palace. Off-topic: il Liverpool vince il derby contro l'Everton 2-1 con gol di Virgil van Dijk al minuto 100.