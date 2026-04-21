Semenyo racconta di Huijsen: “Ha sempre voluto solo il Real Madrid”

I due giocatori sono stati insieme al Bournemouth e si conoscono molto bene da quella esperienza

Federico Iezzi Collaboratore 21 aprile - 10:21

Antoine Semenyo ha parlato di Dean Huijsenad All Out Football, raccontando del suo costante desiderio e fame di Real Madrid: "Quando è arrivato al Bournemouth ci ha detto subito: il prossimo anno mi trasferirò al Real Madrid. Quando è successo ho pensato: tanto di cappello”.

Semenyo: Huijsen ha sempre voluto solo il Real Madrid — Antoine Semenyo e Dean Huijsen, centravanti il primo, difensore il secondo, si conoscono e sono amici: hanno giocato insieme in Premier League al Bournemouth. Adesso, lo spagnolo gioca nel Real Madrid e il ghanese è in forza al Manchester City di Guardiola. L'attaccante originario del Ghana è stato acquistato dal City a gennaio per la cifra record di 75 milioni di sterline, mentre Huijsen è passato al club madrileno a maggio del 2025 per circa 58 milioni di euro.

Che il sogno di Huijsen fosse quello di giocare con la maglia dei blancos era cosa nota a tutti. E lui, racconta Semenyo, ci ha tenuto subito a mettere le cose in chiaro quando è arrivato alle Cherries: “Quando è arrivato al Bournemouth ci ha detto subito: il prossimo anno mi trasferirò al Real Madrid”.Semenyo non era convinto: “Gli ho detto: Ma di cosa stai parlando. E ho provato a spiegare che non era facile ambientarsi in Premier. Sembrava impossibile ma poi quando è successo ho pensato: tanto di cappello, nulla da ridire”.

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La sfida in Champions League tra i due — I due ex giocatori delle Cherries hanno anche giocato l'uno contro l'altro in questa stagione. L'incontro è avvenuto durante la partita di Champions League tra le merengues e i Citizens al Bernabeu: era la gara di andata degli ottavi di finale e i due si sono anche salutati nel tunnel. Semenyo ha ricordato quel match e e le simpatiche provocazioni dello spagnolo: “La sera prima mi scriveva: ti faccio il culo. Ho provato a calmarlo, ma non ci sono riuscito”.