La gara è in programma martedì 21 aprile alle ore 19:00 allo stadio San Mames

Filippo Montoli 21 aprile - 10:05

Il turno infrasettimanale de LaLiga si apre con il derby basco tra Athletic Bilbao e Osasuna. La gara è in programma martedì 21 aprile alle ore 19:00 allo stadio San Mames ed è valida per la 32esima giornata. Con poche partite rimaste, il pareggio è un risultato che non servirebbe a nessuna delle due squadre. Ci si aspetta quindi una sfida accesa. Ecco come arrivano Athletic Bilbao e Osasuna al match di martedì sera.

Athletic Bilbao-Osasuna, stagione e stato di forma dei padroni di casa — Quella dell'Athletic Bilbao è fino a questo momento un'annata da dimenticare. Fuori da tutte le competizioni, in campionato è fermo all'undicesimo posto a quota 38 punti. La squadra allenata da Ernesto Valverde non è mai riuscita a trovare continuità di risultati in stagione. A pesare, poi, sono le eliminazioni da Copa del Rey (ai danni dei rivali della Real Sociedad che la ha vinta) e in Champions League alla League phase. L'obiettivo non può che essere la qualificazione europea, distante quattro punti.

In 31 partite, l'Athletic ha vinto 11 volte, pareggiato 5 e perso 15. Solo Levante e Oviedo (rispettivamente penultima e ultima) sono state sconfitte più volte. La squadra di Bilbao non è poi riuscita a sfruttare a pieno il fattore campo. Negli ultimi anni passare al San Mames non era cosa semplice, ma quest'anno sono stati diversi gli scivoloni. In casa ha comunque raccolto 26 dei 38 punti fatti.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Il momento di forma è però uno dei peggiori di tutta LaLiga. Nelle ultime cinque gare ha vinto una partita e perso le restanti quattro. Certamente non erano gare semplici avendo affrontato Barcellona, Girona, Betis, Getafe e Villarreal, ma a deludere sono solo i tre gol realizzati a discapito dei nove subiti. Gli unici punti sono arrivati però in casa, grazie al 2-1 sulla squadra di Siviglia.

Stagione e stato di forma dell'Osasuna — L'Osasuna dell'italiano Alessio Lisci ha invece saputo reagire alla grande a una prima metà di stagione molto complicata. La fiducia della società e dei giocatori al tecnico è finora stata ripagata alla grande. La squadra di Pamplona è ora nona a quota 39 punti, a sole tre lunghezze dalla zona europea che sembrava irraggiungibile solo a gennaio. È proprio con il nuovo anno che Los Rojillos hanno cambiato marcia, raccogliendo 21 punti in 14 partite.

A differenza dei rivali, il fattore campo per l'Osasuna ha un peso non indifferente. Al Sadar ha raccolto ben 29 punti, vincendo 8 gare, pareggiandone 5 e perdendone 2. I problemi arrivano lontano da Pamplona. Nelle 16 gare disputate ha vinto solo 2 volte, pareggiato 4 e perso addirittura 10. Quello di martedì sera, inoltre, è il terzo derby basco consecutivo che la squadra di Lisci gioca in trasferta.

Lo stato di forma non è dei migliori, ma certamente meglio di quello dell'Athletic. Nelle ultime cinque partite ha raccolto 6 punti grazie a una vittoria e tre pareggi. Una sola la sconfitta, quella con la Real Sociedad per 3-1. I tre punti sono arrivati con il Girona (1-0), mentre un punto con Mallorca (2-2), Alaves (2-2) e Betis (1-1).