Athletic Club-Osasuna: identità basca e navarra a confronto

Athletic Club-Osasuna è più di un derby: mette a confronto l’identità basca di Bilbao, forte e coerente, e quella navarra di Pamplona, più fluida ma radicata. Una sfida che racconta storia, territorio e appartenenza oltre il calcio

Silvia Cannas Simontacchi 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 13:02)

Più che un derby nel senso classico del termine, Athletic Club-Osasuna è un confronto che racconta due identità territoriali, più che una rivalità sportiva. Bilbao contro Pamplona: città geograficamente vicine, separate da traiettorie storiche e culturali differenti. Da una parte la Biscaglia, dall'altra la Navarra, comunità autonoma le cui vicende si sono spesso intrecciate con quelle del mondo basco, senza mai coincidere del tutto.

L'Athletic Club de Bilbao, fondato nel 1898, è uno dei club iberici più riconoscibili d'Europa, profondamente radicato nel territorio e nato anche grazie all'interscambio culturale con il Regno Unito. La sua filosofia di reclutamento si basa storicamente su giocatori baschi o formati nelle giovanili della zona, una scelta che nel tempo ha consolidato un forte senso di appartenenza e continuità. San Mamés non è solo uno stadio, ma il cuore di una comunità urbana e sportiva molto sentita.

A meno di due ore di auto, c'è il CA Osasuna, fondato nel 1920 ed espressione di Pamplona e della Navarra. Una regione dotata di una propria autonomia e identità, con molti punti in comune con l'area basca, ma non sovrapponibile ad essa. In basco, "osasuna" significa "salute, forza": anche qui, il legame con il territorio è profondo, ma meno chiuso rispetto all'Athletic.

Bilbao e Pamplona: filosofie calcistiche e senso di appartenenza La differenza tra i due club si riflette soprattutto nel modo in cui interpretano il legame con la loro città. Nel caso dei Rojiblancos (in lingua basca, Txurigorri), la storia del club è strettamente legata a quella della Biscaglia. Alla fine dell'Ottocento, Bilbao era una città vivace e industriale, aperta agli scambi con il Regno Unito. Furono proprio i lavoratori inglesi a introdurre il calcio nella regione, insieme agli studenti bilbaini di ritorno dai college britannici. Il nome Athletic viene proprio da lì.

Negli anni successivi, il nuovo sport si sarebbe diffuso a macchia d'olio in Spagna, e la squadra avrebbe vissuto diversi alti e bassi, dal periodo franchista ai cambiamenti degli anni Novanta, fino alla crisi degli anni precedenti alla pandemia e alla rinascita che l'ha seguita.

L'Osasuna, invece, nasce dalla fusione di due squadre di Pamplona: il New Club e la Sociedad Sportiva, in un contesto più locale che internazionale. Come sempre succede quando un'identità nasce dall'unione di due preesistenti, los Rojillos si scelsero un nome fortemente simbolico, in cui si leggesse un'identità forte e radicata nel territorio, fino al momento in cui sarebbe diventata vera.

A differenza dell'Athletic, però, questa appartenenza non sarebbe mai diventata troppo rigida: lo stemma della squadra si rifà a quello della città di Pamplona, e vengono riprese anche le catene d'oro simbolo della Navarra. Si tratta, però, di un legame che viene interpretato in modo più aperto, adattabile alle trasformazioni del calcio con il passare degli anni.

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Athletic Club-Osasuna, una rivalità senza odio Sul campo, Athletic e Osasuna non hanno mai sviluppato una rivalità spietata, non solo per una questione di palmares e di trofei. Ogni confronto è, piuttosto, il riflesso di due modi diversi di sentirsi spagnoli e tifosi. Oggi Bilbao è una città moderna, nota per l'arte e l'architettura; Pamplona, invece, è più verde e storica, famosa in tutto il mondo per le tradizionali celebrazioni di San Fermin.

Per l'Athletic la continuità è una caratteristica indiscussa e, dalla costruzione dello stadio San Mamés nel 1913, il tifo è diventato un elemento centrale della vita cittadina. Il legame tra squadra e comunità è cristallizzato nel tempo, e ogni partita diventa il pretesto per rinnovare la coesione collettiva. L'Osasuna, invece, ha vissuto una storia più frastagliata, fatta di salite e discese tra le categorie. Anche per questo, il legame con il pubblico è più di tipo affettivo che celebrativo. Allo stadio El Sadar, inaugurato nel 1967, il tifo è caldo e appassionato, ma si nutre più di appartenenza che di cicli vincenti.

Per tutti questi motivi, il derby basco-navarro è un confronto atipico. Più che uno scontro, è un dialogo tra due identità affini ma diverse, appartenenti allo stesso angolo di Spagna. Da una parte, un modello basato su continuità e coerenza, dall'altra una realtà più flessibile ma altrettanto autentica.