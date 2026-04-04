Aspettando che arrivi il giorno della partita, vediamo insieme l'andamento biancoblù in casa e quello dei rossoblù in trasferta

Jacopo del Monaco 4 aprile - 09:18

Uno degli incontri che andrà in scena in questo fine settimana di Pasqua metterà di fronte il Deportivo Alavés e l'Osasuna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della trentesima giornata della Liga Spagnola. Il match si disputerà domenica 5 aprile, quindi a Pasqua, alle ore 21:00 presso l'Estadio de Mendizorroza. Nel corso del girone d'andata, gli ospiti di domenica sera hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta di Ante Budimir ed alla rete di Raúl García. In attesa che arrivi il giorno del match, vediamo insieme l'andamento dei due club quando giocano, rispettivamente, in casa ed in trasferta.

Il Deportivo Alavés ospita l'Osasuna: le statistiche biancoblù quando gioca in casa — Attualmente, il Deportivo Alavés che ha come allenatore Quique Sánchez Flores occupa la quindicesima posizione in classifica avendo totalizzato 31 punti, soltanto tre in più rispetto alla zona retrocessione. I biancoblù hanno fatto il loro esordio in quest'edizione della Liga vincendo 2-1 in casa contro il Levante e, successivamente, ha pareggiato 1-1 contro l'Atlético Madrid. In seguito, i Babazorros hanno perso 1-2 contro il Siviglia. Nei successivi tre incontri disputati tra le mura amiche, i biancoblù hanno battuto 3-1 l'Elche e 2-1 l'Espanyol, mentre hanno ottenuto un punto a seguito del match terminato a reti bianche contro il Valencia. In seguito, arrivano due sconfitte contro Celta Vigo (0-1) e Real Madrid (1-2) ed una vittoria per 1-0 contro la Real Sociedad.

Nelle partite di quest'anno solare giocate in casa, il Deportivo Alavés ha collezionato: tre pareggi, di cui uno per 2-2 contro il Girona e due col risultato di 1-1 quando ha ospitato Real Oviedo e Villarreal; una vittoria, quella per 2-1 ai danni del Betis Siviglia; sconfitta contro il Getafe (0-2). Su quattordici partite disputate tra le mura amiche dell'Estadio de Mendizorroza, quindi, El Glorioso ha collezionato cinque vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte con 17 gol segnati e 16 subiti.

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Il rendimento dell'Osasuna quando gioca lontano dal suo stadio — L'Osasuna di Alessio Lisci, dal canto suo, si trova al decimo posto in classifica con 37 punti, quattro in meno rispetto alla zona Europa. Nell'edizione in corso della massima competizione spagnola, la squadra rossoblù ha trovato non poche difficoltà nell'affrontare le gare in trasferta. Nelle prime cinque trasferte stagione, infatti, ha ottenuto altrettante sconfitte, tre delle quale col risultato di 1-0 contro Real Madrid, Espanyol ed Atlético Madrid e le altre due contro Villarreal (2-1) e Betis Siviglia (2-0). I primi punti dei Gorritxoak fuori casa arrivano nel mese di novembre col pareggio a reti bianche contro il Real Oviedo ed il 2-2 contro il Mallorca e, in mezzo ai due match, troviamo la sconfitta per 1-0 contro il Siviglia.

Dopo le due sconfitte contro Barcellona (2-0) e Girona (1-0), il 24 gennaio l'Osasuna vince la sua prima partita in trasferta del campionato battendo 1-3 il Rayo Vallecano. Anche ad inizio gennaio arriva una vittoria, quella per 1-2 contro il Celta Vigo. Successivamente, però, i rossoblù pareggiano 0-0 contro l'Elche e poi perdono contro Valencia (1-0) e Real Sociedad (3-1). Nei quindici match della Liga 25/26 giocati in trasferta, quindi, l'Osasuna ha collezionato soltanto due vittorie, tre pareggi e ben dieci sconfitte con 9 reti segnate e 10 subite.