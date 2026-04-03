Dove vedere Maiorca-Real Madrid in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Maiorca-Real Madrid: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:15)

Dopo la pausa per le nazionali, la LaLiga torna protagonista con una sfida che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi opposti. Sabato 4 aprile, alle ore 16:15, l’Estadi Mallorca Son Moix ospiterà il confronto tra Mallorca e Real Madrid. Una gara affascinante, che vede da una parte una squadra in lotta per la salvezza e dall’altra una delle principali candidate al titolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MAIORCA-REAL MADRID SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Maiorca arriva a questo appuntamento in una posizione di classifica complicata. La squadra occupa il diciottesimo posto con 28 punti ed è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Nonostante le buone prestazioni del suo uomo simbolo, Vedat Muriqi, i risultati non stanno premiando la squadra, che fatica a trovare continuità. La corsa salvezza si preannuncia serratissima fino all’ultima giornata, con rivali dirette come Elche e Deportivo Alavés pronte a darsi battaglia punto su punto. Senza dimenticare anche il Sevilla, che resta a distanza ravvicinata e non può sentirsi al sicuro. Servirà quindi un’impresa contro il Real Madrid per provare a cambiare marcia.

Dall’altra parte, il Real Madrid si presenta nel momento più caldo della stagione. I Blancos, guidati da Álvaro Arbeloa, sono pienamente in corsa per il titolo e stanno vivendo una fase di crescita evidente. Con 69 punti in classifica, la squadra della capitale continua il duello serrato con il FC Barcelona, distante quattro lunghezze. Come spesso accade, il Real Madrid alza il livello nella seconda parte della stagione, aumentando ritmo e intensità sia in campionato che nelle competizioni europee. La sfida contro il Mallorca rappresenta quindi un passaggio fondamentale per mantenere viva la rincorsa al primo posto.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Madrid — Il Maiorca si affiderà al suo bomber Muriqi come principale riferimento offensivo, supportato da una linea di trequartisti pronta a sfruttare le ripartenze. Il Real Madrid risponde con un tridente stellare, con Kylian Mbappé e Vinícius Júnior pronti a fare la differenza sugli esterni, supportati dalla qualità del centrocampo guidato da Bellingham.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Antonio Sanchez, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Mascarell; Luvumbo, Torre, Joseph; Muriqi. Allenatore: Demichelis.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Asencio, Rudiger, F. Mendy; Bellingham, Tchouameni, Pitarch; Mbappé, Vinicius, B. Diaz. Allenatore: Arbeloa.