derbyderbyderby calcio estero Haaland e il paragone per il compagno Bernardo Silva: “Cavolo, sembravi Cannavaro!”

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Haaland e il paragone per il compagno Bernardo Silva: “Cavolo, sembravi Cannavaro!”

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Il Manchester City battendo l'Arsenal ha riaperto le speranze di vincere il titolo, portandosi a -3 da Arteta e i suoi con una partita da recuperare e, dopo gli interventi di Bernardo Silva, il bomber norvegese lo ha paragonato a Fabio Cannavaro.
Luigi Mereu

Domenica si è giocata la partita più importante della stagione in Premier League, terminata con la vittoria del Manchester City per 2-1 grazie alle reti di Rayan Cherki e di Erling Haaland contro l'Arsenal capolista. Si riapre quindi la corsa al titolo con il Manchester City di Pep Guardiola che ora si porta a -3 punti dall'Arsenal di Arteta, ma con una partita ancora da recuperare e la possibilità di stare a pari punti con i Gunners. Oltre le belle giocate in avanti, il capitano dei CitizensBernardo Silva ha eseguito un intervento perfetto e decisivo guadagnandosi il paragone col Pallone d'Oro italiano Fabio Cannavaro.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 APRILE: Abdukodir Khusanov e Marc Guehi del Manchester City festeggiano con il compagno di squadra Bernardo Silva dopo un tackle durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium il 19 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Bernardo Silva alla Cannavaro, le parole del compagno Erling Haaland

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Nell'intervista post partita rilasciata ai microfoni di Sky Sports, al bomber norvegese viene fatto notare che il compagno è riuscito a vincere anche un duello aereo con Gyokeres oltre che il recupero decisivo su Kai Havertz in scivolata dopo una lunga corsa corpo a corpo col tedesco: "Gliel'ho detto subito dopo che lo ha vinto: Cavolo, sembravi Cannavaro!" concludendo poi facendo i complimenti al portoghese, ma senza dilungarsi troppo: "Non voglio essere troppo emozionale, ma oggi sei stato davvero bravo, come sempre".

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Vincendo il recupero e la prossima gara contro il Burnley, i Citizens aggancerebbero i Gunners e potrebbero superarli grazie alla differenza reti o ai punti guadagnati in questo rush finale. L'Arsenal di Arteta sembra aver accusato il colpo psicologico dopo la sconfitta all'Etihad, mentre il City è in una striscia positiva che ricorda le prestazioni leggendarie degli anni passati.

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