Il Manchester City battendo l'Arsenal ha riaperto le speranze di vincere il titolo, portandosi a -3 da Arteta e i suoi con una partita da recuperare e, dopo gli interventi di Bernardo Silva, il bomber norvegese lo ha paragonato a Fabio Cannavaro.

Luigi Mereu 20 aprile - 12:46

Domenica si è giocata la partita più importante della stagione in Premier League, terminata con la vittoria del Manchester City per 2-1 grazie alle reti di Rayan Cherki e di Erling Haaland contro l'Arsenal capolista. Si riapre quindi la corsa al titolo con il Manchester City di Pep Guardiola che ora si porta a -3 punti dall'Arsenal di Arteta, ma con una partita ancora da recuperare e la possibilità di stare a pari punti con i Gunners. Oltre le belle giocate in avanti, il capitano dei CitizensBernardo Silva ha eseguito un intervento perfetto e decisivo guadagnandosi il paragone col Pallone d'Oro italiano Fabio Cannavaro.

Bernardo Silva alla Cannavaro, le parole del compagno Erling Haaland — Nell'intervista post partita rilasciata ai microfoni di Sky Sports, al bomber norvegese viene fatto notare che il compagno è riuscito a vincere anche un duello aereo con Gyokeres oltre che il recupero decisivo su Kai Havertz in scivolata dopo una lunga corsa corpo a corpo col tedesco: "Gliel'ho detto subito dopo che lo ha vinto: Cavolo, sembravi Cannavaro!" concludendo poi facendo i complimenti al portoghese, ma senza dilungarsi troppo: "Non voglio essere troppo emozionale, ma oggi sei stato davvero bravo, come sempre".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Vincendo il recupero e la prossima gara contro il Burnley, i Citizens aggancerebbero i Gunners e potrebbero superarli grazie alla differenza reti o ai punti guadagnati in questo rush finale. L'Arsenal di Arteta sembra aver accusato il colpo psicologico dopo la sconfitta all'Etihad, mentre il City è in una striscia positiva che ricorda le prestazioni leggendarie degli anni passati.